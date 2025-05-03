Получить кредит на сумму 100 миллионов рублей могут только обеспеченные заемщики. Банки предъявляют жесткие требования к доходам и требуют серьезного обеспечения.

Финансовые организации по-разному подходят к выдаче значительных денежных сумм. Эксперты раскрыли ключевые параметры, которые учитывают банки при одобрении многомиллионных займов.

Для получения ссуды в 100 млн рублей финансовые учреждения в первую очередь требуют ликвидное обеспечение - недвижимость, транспортные средства или иное ценное имущество. Размер кредита обычно не превышает 70-80% от оценочной стоимости залога. Коммерческим структурам приходится дополнительно подтверждать финансовую устойчивость, предоставляя данные о выручке и активах.

При текущих условиях кредитования (25,6% годовых на срок около 6,5 лет) ежемесячные платежи по такому займу составят порядка 2,7 млн рублей. Общая переплата за весь период достигнет 104 млн рублей. Чтобы банк одобрил ссуду, заемщику необходимо демонстрировать стабильный доход не менее 5,3 млн рублей ежемесячно.

Необеспеченные займы обходятся значительно дороже - средняя ставка по ним приближается к 29%. Трехлетний кредит на аналогичную сумму потребует выплат по 4,2 млн рублей ежемесячно с общей переплатой в 50,8 млн рублей. В этом случае минимальный подтвержденный доход должен составлять от 8,4 млн рублей в месяц.

Финансовые консультанты рекомендуют соблюдать осторожность - долговая нагрузка не должна превышать 30% от ежемесячных поступлений. Для соблюдения этого правила при залоговом кредитовании потребуется доход около 9 млн рублей, без залога - не менее 14 млн рублей ежемесячно.