На последней презентации State of Play от PlayStation анонсировали множество новинок, среди которых выделяется дата выхода Stellar Blade на ПК. Игра, которая уже успела завоевать популярность на PlayStation, теперь станет доступна и для пользователей компьютеров.
Stellar Blade появится на ПК в июне 2025 года, что значительно раньше, чем многие ожидали. Это событие знаменует выход трех эксклюзивных игр для PlayStation на ПК в первой половине 2025 года. Ранее уже вышла Spider-Man 2, а вскоре на ПК также станет доступна The Last of Us Part 2.
Кроме того, новый трейлер игры анонсировал дополнение под названием «Goddess of Victory – Nikke», которое будет доступно одновременно с релизом на ПК. Это дополнение предложит игрокам новые сражения с боссами и уникальные костюмы. Специфические функции для ПК пока не раскрыты, но ожидается, что игра будет поддерживать DLSS и другие современные технологии, что сделает ее запуск на новой платформе более привлекательным.