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Stellar Blade выходит на ПК в июне 2025 года
Stellar Blade, ожидаемая игра, получит порт для ПК в июне 2025 года.

На последней презентации State of Play от PlayStation анонсировали множество новинок, среди которых выделяется дата выхода Stellar Blade на ПК. Игра, которая уже успела завоевать популярность на PlayStation, теперь станет доступна и для пользователей компьютеров.

Stellar Blade появится на ПК в июне 2025 года, что значительно раньше, чем многие ожидали. Это событие знаменует выход трех эксклюзивных игр для PlayStation на ПК в первой половине 2025 года. Ранее уже вышла Spider-Man 2, а вскоре на ПК также станет доступна The Last of Us Part 2.

Кроме того, новый трейлер игры анонсировал дополнение под названием «Goddess of Victory – Nikke», которое будет доступно одновременно с релизом на ПК. Это дополнение предложит игрокам новые сражения с боссами и уникальные костюмы. Специфические функции для ПК пока не раскрыты, но ожидается, что игра будет поддерживать DLSS и другие современные технологии, что сделает ее запуск на новой платформе более привлекательным.


#игры #playstation #пк #релиз #stellar blade
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