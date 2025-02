Компания GALAX представила новый графический процессор GeForce RTX 5080 HOF, который обещает отличные показатели разгона и премиальный дизайн. Модель включает до 26 фаз питания и тактовую частоту до 2730 МГц.

Компания GALAX, известная своими высокопроизводительными графическими процессорами, представила новую модель GeForce RTX 5080 HOF. Эта версия ориентирована на оверклокеров и предлагает ряд улучшений, которые могут заинтересовать как любителей, так и профессионалов.

Новая линейка включает две версии: RTX 5080 HOF OC LAB Plus и RTX 5080 HOF OC LAB Plus X. Оба продукта имеют высокие тактовые частоты. Тактовая частота Boost Clock достигает 2730 МГц, что превышает показатели многих конкурентов. Например, версия OC LAB Plus обеспечивает частоту до 2685 МГц в режиме OC.

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность работы этих графических процессоров, является мощная система питания. GALAX оснастила RTX 5080 HOF до 14+6+6 фазами питания, что позволяет достигать высокой стабильности даже при интенсивных нагрузках. Для сравнения, модель MSI RTX 5080 Vanguard имеет 19 фаз питания, что делает новую модель GALAX достаточно конкурентоспособной.

Важной особенностью является также конструкция охлаждения. Графические процессоры оснащены тремя вентиляторами: двумя 102-мм и одним 92-мм. Это обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что критично для оверклокеров, стремящихся к максимальным показателям производительности. Кроме того, система светодиодов для обнаружения ошибок упрощает диагностику возможных проблем.

Дизайн нового графического процессора выполнен в полностью белом цвете с RGB-подсветкой, что делает его не только мощным, но и эстетически привлекательным. Однако, несмотря на все эти преимущества, GALAX пока не раскрыла цены на новые модели, и может потребоваться время, прежде чем они появятся в продаже из-за ограниченной доступности.