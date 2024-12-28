Команда моддеров работает над созданием многопользовательского режима для Marvel's Spider-Man на ПК, и уже представила трейлер, демонстрирующий его функциональность. Несмотря на отсутствие официального многопользовательского режима в оригинальной игре, интерес к этой идее не угасает.

Недавно команда моддеров представила трейлер, который подтверждает работу над многопользовательским режимом для Marvel's Spider-Man на ПК. Игра, выпущенная компанией Insomniac, изначально не имела такой возможности, но моддеры нашли способ реализовать ее. В трейлере показаны первые результаты их усилий, что вызвало интерес у поклонников.

Интересно, что еще в 2021 году Insomniac намекала на возможность создания многопользовательского режима. Студия искала сотрудников для работы над проектом, который позже стал известен как Spider-Man: The Great Web. Эта кооперативная игра позволяла бы нескольким игрокам взять на себя роли различных персонажей из вселенной Человека-паука. Однако до сих пор официального многопользовательского режима в основном проекте не было.





Моддеры, работающие над новой версией, обнаружили ссылки на многопользовательский режим в коде игры еще два года назад. Этот факт дал им надежду на возможность реализации задуманного. В своем Discord-канале команда ответила на ряд вопросов, касающихся мода. Например, пока нет точной даты выхода, а лимит игроков в многопользовательском режиме составит 16 человек. Однако возможность PvP в текущей версии отсутствует, хотя команда не исключает ее добавление в будущем.

Некоторые функции уже работают, включая возможность свободного перемещения по открытому миру и совместное выполнение некоторых сюжетных миссий. Однако основная история игры требует дополнительных доработок. Моддеры уверяют, что их усилия направлены на создание качественного продукта, который сможет привлечь внимание игроков.

Несмотря на многообещающие новости, разработка модов всегда сопряжена с рисками. Команды моддеров часто сталкиваются с техническими трудностями, внутренними конфликтами или просто нехваткой времени. Кроме того, компании, такие как Sony, могут вмешаться и остановить распространение модов, как это уже происходило с другими проектами. Например, Nintendo заблокировала мод для Breath of the Wild, что привело к его закрытию.

Тем не менее, в истории моддинга есть успешные примеры, когда многопользовательские режимы были успешно интегрированы в одиночные игры. Проекты, такие как Skyrim Together и Sekiro multiplayer, показали, что при наличии настойчивости и технической базы можно добиться значительных результатов.