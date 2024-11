Студия Worlds Untold, основанная Маком Уолтерсом, приостановила работу над своим научно-фантастическим проектом после разрыва с NetEase. Разработчики ищут нового партнера для продолжения работы, что вызывает вопросы о будущем игры.

В последние дни игровое сообщество стало свидетелем неожиданного поворота событий, когда две студии, созданные бывшими разработчиками Mass Effect, приостановили свои проекты. Первой была студия Humanoid Origin, основанная Кейси Хадсоном, которая закрылась из-за нехватки финансирования. Вскоре после этого Мак Уолтерс, сценарист и игровой директор Mass Effect 3, объявил о приостановке работы своей студии Worlds Untold.

Уолтерс основал Worlds Untold в прошлом году с поддержкой NetEase, однако теперь обе стороны решили разорвать сотрудничество. Это решение повлияло на ход разработки, и команда была вынуждена остановить работу над проектом. Уолтерс выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и отметил, что команда гордится тем, чего они достигли за время работы.

По его словам, поиск нового партнера стал необходимым шагом для продолжения работы над проектом. Он подчеркнул, что это решение не было легким, и команда продолжит искать возможности для реализации своих идей. В своем сообщении Уолтерс выразил благодарность всем, кто поддерживал их на этом пути, и подтвердил, что это не прощание, а лишь временная пауза.

Проект Worlds Untold задумывался как экшн-РПГ с акцентом на сюжет. Уолтерс ранее говорил о желании создать более линейное и сюжетно-ориентированное приключение, чем традиционные ролевые игры. Он хотел сосредоточиться на создании увлекательного игрового опыта, который бы позволил игрокам погрузиться в историю, аналогично таким играм, как The Last of Us или Uncharted.