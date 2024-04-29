Исследование показало, что в магазине Steam уже насчитывается более 1000 видеоигр, авторы которых активно используют технологии искусственного интеллекта для ускорения и оптимизации их разработки.

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта и их активного использования в различных сферах, все большее распространение получают и видеоигры, созданные при помощи генеративных ИИ-систем. Как выяснилось, в магазине Valve уже больше 1000 таких проектов.

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Авторы свежего отчета Totally Human Media отметили, что речь идет не только о небольших инди-играх, но и о проектах от именитых студий. Например, в шутерах Tribes III: Rivals и The Finals искусственный интеллект использовался для генерации баннеров, иконок и даже озвучки.

Очевидно, что многие разработчики все чаще применяют ИИ-технологии с целью сократить затраты на производство. Яркий пример – недавняя критика в адрес студии А24 за использование алгоритмов при создании постеров к фильму "Падение империи".

В Steam можно найти множество проектов, авторы которых прямо заявляют об использовании нейросетевых алгоритмов. Так, в игре "Beasts in the Shadows" система генерирует изображения с характерными артефактами, присущими подобным технологиям.

Все фото в Steam в игре «Beasts in the Shadows» имеют некоторые отличительные черты этого инструмента: отдельные пряди волос отделяются от остальных волос на голове, а также некоторые артефакты, которые возникают при повышении разрешения MJ с 1456x816 до 1920x1080.

Стоит отметить, что Valve изначально сдержанно относилась к играм, созданным с помощью ИИ, но в начале этого года внесла изменения в свою политику. Теперь разработчики обязаны раскрывать, каким образом они применяли искусственный интеллект при создании своих проектов.