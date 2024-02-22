Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
Nvidia остается крупнейшим бенефициаром расходов на ИИ. Акции NVIDIA подскочили на фоне невероятного роста прибыли.

реклама

Акции Nvidia Corp. выросли в конце последних торгов после представления еще одного ошеломляющего прогноза продаж, которое уже сделало ее самым ценным производителем чипов в мире.

реклама

21 февраля компания сообщила, что ее выручка в текущем периоде составит около $24 млрд. Аналитики же прогнозировали в среднем $21,9 миллиарда. Как видим, результаты четвертого квартала превзошли оценки Уолл-стрит.

Прогнозы Nvidia продолжают череду превзошедших ожидания результатов благодаря очень высокому спросу на ускорители искусственного интеллекта (ИИ) – высоко ценимые чипы, которые обрабатывают данные для моделей ИИ. Эта технология способствовала распространению чат-ботов и других генеративных ИИ-сервисов, которые могут создавать текст и графику на основе простых подсказок.

«Ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента», — сказал в своем заявлении генеральный директор Дженсен Хуанг. — «Спрос растет во всем мире среди компаний, отраслей и стран».

Акции компании подскочили примерно на 13% на предварительных торгах после объявления. Ранее в Нью-Йорке они закрылись на отметке $674,72, в результате чего их рост за год составил 36%. Рыночная капитализация Nvidia в этом году выросла более чем на $400 миллиардов, доведя ее оценку до $1,7 триллиона, поскольку инвесторы делают ставку на то, что компания останется основным бенефициаром компьютерного бума в области ИИ.

Кстати, акции Advanced Micro Devices Inc., Broadcom Inc. и Marvell Technology Inc. — трех других производителей микросхем, которые, как ожидается, выиграют от роста ИИ, — также выросли в конце торгов.

В ходе телефонной конференции с аналитиками гендиректор Nvidia заявил, что спрос на новейшие продукты его компании будет превышать предложение до конца года. По его словам, хотя предложение растет, спрос не демонстрирует никаких признаков замедления. «Генераторный ИИ положил начало совершенно новому инвестиционному циклу», — сказал Хуанг. По его мнению, это приведет к удвоению установленной базы центров обработки данных в мире в течение следующих пяти лет и «представит ежегодные рыночные возможности, исчисляемые сотнями миллиардов».

Следует отметить, что популярность Nvidia резко возросла за последние два года, когда ее технологии доказали, что способны справляться с тяжелыми нагрузками в области ИИ. Ускорители H100 стали легендарными в мире технологий, и покупатели стремились заполучить их как можно больше. Например, такие компании, как Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. и Google Alphabet Inc., являются крупнейшими клиентами Nvidia, на их долю приходится почти 40% ее доходов, поскольку они спешат инвестировать в оборудование для вычислений с использованием ИИ.

Подразделение Nvidia, занимающееся центрами обработки данных и являющееся на сегодняшний день крупнейшим источником продаж, получило доход в размере $18,4 млрд, что на 409 % больше, чем за тот же период годом ранее. Продажи игровых чипов составили $2,87 миллиарда.

Сейчас Nvidia работает над тем, чтобы распространить свои технологии ИИ за пределы крупных компаний, работающих с центрами обработки данных. В начале этого месяца Nvidia объявила о заключении сделки с Cisco Systems Inc. В рамках этой сделки Cisco, крупнейший в мире поставщик сетевого оборудования, будет помогать компаниям продавать комплексные системы ИИ.

#nvidia #искусственный интеллект #акции #ии
+
Написать комментарий (0)
Рост доходов Nvidia в минувшем квартале за год составил 769%
Мастера успешно увеличили память GeForce RTX 2080 до 16 ГБ
NVIDIA снизила цены на GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti Founders Edition в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
4
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
9
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Сбербанк разработал новый информационно-платежный терминал без картридера
4
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
12
BYD начала ценовую войну на рынке электромобилей снижением цен на свои электрокары
2
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
1
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
3
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Samsung преобразует коммуникацию: наушники теперь с функцией мгновенного перевода
+
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
5
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
8
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
США объяснили, как Трамп собирается прекратить войну
5
Российские дроны получили защиту от украинской РЭБ при помощи простой технологии
4
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
5
Пользователи, удалившие Microsoft Edge, не могут обновить Windows 10 до последней версии
2

Популярные статьи

Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
57
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
54
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
8
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
13
Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
8
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
84
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
7
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
101

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
14:38
В Германии завершился саммит G-2. Пидеры Большой двойки обсудили вопросы экономики, защиты климата и рецепты приготовления котлет.
В Госдуме хотят запретить иностранным агентам пользоваться социальными сетями
HP91
14:37
Вообще то максимальный ФПС не показатель , важнее как раз минимальный и средний ФПС, на 8 ядрах и выше геймплей будет всегда гораздо плавнее... Собственно из тестов и видно , что просадки на 5600 конс...
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
Михаил Иванович
14:33
Это не сравнится с тем количеством трофеев, которая оставила российская армия при отступлении из Харьковской области. Там из брошенной бронетехники можно было целые батальоны собирать. Даже мем новый ...
В Госдуме хотят запретить иностранным агентам пользоваться социальными сетями
Михаил Иванович
14:29
Ну да, даже z-патриот Мурз от большего количества российских потерь застрелился с горя
В Госдуме хотят запретить иностранным агентам пользоваться социальными сетями
Дмитрий Зяблов
14:29
В Германии завершился саммит G-2. Лидеры Большой двойки обсудили вопросы экономики, защиты климата и рецепты приготовления котлет.
Генсек НАТО заявил, что обеспечение «победы Украины» — это лучший способ «почтить память Навального»
slikts
14:28
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI_i9 13900K BIOS 1801. Пока не наблюдал. Попробую BIOS 1904 или BIOS 2001 Beta.
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
Silvium
14:27
Пошатнуть Apple... Android ~70% мирового рынка мобильной техники Apple ~25% рынка мобильной техники. Если под пошатнуть понимается отнять остаток рынка - да, термин подходящий
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
Дмитрий Зяблов
14:25
И тебя там нашли.
Сбербанк разработал новый информационно-платежный терминал без картридера
Evgeny Chelyadin
14:24
Эх... Вот бы портативный 220в на 125вт...
REDMAGIC начнёт продажи GaN зарядки DAO мощностью 150 Вт с прозрачным корпусом и RGB в марте
geepnozeex
14:23
https://youtu.be/JjlvjCialKw?feature=shared
Журналист Репке: ВСУ просто отправляют "в утиль" западную бронетехнику, подставляя её под "Ланцеты"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем