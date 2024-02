Nvidia остается крупнейшим бенефициаром расходов на ИИ. Акции NVIDIA подскочили на фоне невероятного роста прибыли.

Акции Nvidia Corp. выросли в конце последних торгов после представления еще одного ошеломляющего прогноза продаж, которое уже сделало ее самым ценным производителем чипов в мире.

21 февраля компания сообщила, что ее выручка в текущем периоде составит около $24 млрд. Аналитики же прогнозировали в среднем $21,9 миллиарда. Как видим, результаты четвертого квартала превзошли оценки Уолл-стрит.

Прогнозы Nvidia продолжают череду превзошедших ожидания результатов благодаря очень высокому спросу на ускорители искусственного интеллекта (ИИ) – высоко ценимые чипы, которые обрабатывают данные для моделей ИИ. Эта технология способствовала распространению чат-ботов и других генеративных ИИ-сервисов, которые могут создавать текст и графику на основе простых подсказок.

«Ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли переломного момента», — сказал в своем заявлении генеральный директор Дженсен Хуанг. — «Спрос растет во всем мире среди компаний, отраслей и стран».

Акции компании подскочили примерно на 13% на предварительных торгах после объявления. Ранее в Нью-Йорке они закрылись на отметке $674,72, в результате чего их рост за год составил 36%. Рыночная капитализация Nvidia в этом году выросла более чем на $400 миллиардов, доведя ее оценку до $1,7 триллиона, поскольку инвесторы делают ставку на то, что компания останется основным бенефициаром компьютерного бума в области ИИ.

Кстати, акции Advanced Micro Devices Inc., Broadcom Inc. и Marvell Technology Inc. — трех других производителей микросхем, которые, как ожидается, выиграют от роста ИИ, — также выросли в конце торгов.

В ходе телефонной конференции с аналитиками гендиректор Nvidia заявил, что спрос на новейшие продукты его компании будет превышать предложение до конца года. По его словам, хотя предложение растет, спрос не демонстрирует никаких признаков замедления. «Генераторный ИИ положил начало совершенно новому инвестиционному циклу», — сказал Хуанг. По его мнению, это приведет к удвоению установленной базы центров обработки данных в мире в течение следующих пяти лет и «представит ежегодные рыночные возможности, исчисляемые сотнями миллиардов».

Следует отметить, что популярность Nvidia резко возросла за последние два года, когда ее технологии доказали, что способны справляться с тяжелыми нагрузками в области ИИ. Ускорители H100 стали легендарными в мире технологий, и покупатели стремились заполучить их как можно больше. Например, такие компании, как Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. и Google Alphabet Inc., являются крупнейшими клиентами Nvidia, на их долю приходится почти 40% ее доходов, поскольку они спешат инвестировать в оборудование для вычислений с использованием ИИ.

Подразделение Nvidia, занимающееся центрами обработки данных и являющееся на сегодняшний день крупнейшим источником продаж, получило доход в размере $18,4 млрд, что на 409 % больше, чем за тот же период годом ранее. Продажи игровых чипов составили $2,87 миллиарда.

Сейчас Nvidia работает над тем, чтобы распространить свои технологии ИИ за пределы крупных компаний, работающих с центрами обработки данных. В начале этого месяца Nvidia объявила о заключении сделки с Cisco Systems Inc. В рамках этой сделки Cisco, крупнейший в мире поставщик сетевого оборудования, будет помогать компаниям продавать комплексные системы ИИ.