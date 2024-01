Отпразднуйте новый год с еще большим количеством облачных игр. Начните с пяти игр, доступных на этой неделе, включая The Finals от Embark Studios.

Список игр на GeForce Now уже впечатляет (более 1800 игр), но он постоянно пополняется, включая популярный шутер The Finals.

Как это работает? Очень просто: пользователь назначает игру на GeForce NOW (поддерживаются платформы Steam, Battle.net, Origin, Uplay и GOG) и вместо того, чтобы запускать ее на своем ПК, запускает ее на серверах Nvidia. Игра запускается практически мгновенно (загрузка не требуется) и может работать на высоких настройках графики, даже если аппаратное обеспечение не относится к демонам производительности. Важно, что прогресс и достижения сохраняются и синхронизируются, так что игрой можно наслаждаться на разных устройствах.

В прошлом году облачные игры достигли новых высот. Все это благодаря улучшениям, внесенным в серверы GeForce Now, которые были модернизированы до класса SuperPod 4080. Благодаря этому игроки могли наслаждаться потоковой передачей новейших игр с использованием технологий RTX даже со скоростью 240 кадров в секунду.

2023 год ознаменовался сотрудничеством Nvidia и Microsoft. Результатом этого сотрудничества стало введение в сервисную библиотеку GeForce Now игр из подписки PC Game Pass и платформы XBOX. Буквально на прошлой неделе облачная библиотека пополнилась еще 46 играми с этой платформы. В их число вошли такие игры, как Darksiders III, Metro Exodus и Control.

На этой неделе в облако будут загружены еще 5 игр. В их число войдет набирающий популярность онлайн-шутер The Finals. В январе в библиотеку GeForce Now будет добавлено более 20 игр. В их число войдут новые игры, такие как Enshrouded и Prince of Persia: The Lost Crown, которые будут доступны в облаке в дни премьеры.

На этой неделе в GeForce Now появятся: