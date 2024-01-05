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В GeForce Now уже более 1800 игр + еще 20 игр добавится в этом месяце
Отпразднуйте новый год с еще большим количеством облачных игр. Начните с пяти игр, доступных на этой неделе, включая The Finals от Embark Studios.

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Список игр на GeForce Now уже впечатляет (более 1800 игр), но он постоянно пополняется, включая популярный шутер The Finals.

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Как это работает? Очень просто: пользователь назначает игру на GeForce NOW (поддерживаются платформы Steam, Battle.net, Origin, Uplay и GOG) и вместо того, чтобы запускать ее на своем ПК, запускает ее на серверах Nvidia. Игра запускается практически мгновенно (загрузка не требуется) и может работать на высоких настройках графики, даже если аппаратное обеспечение не относится к демонам производительности. Важно, что прогресс и достижения сохраняются и синхронизируются, так что игрой можно наслаждаться на разных устройствах.

В прошлом году облачные игры достигли новых высот. Все это благодаря улучшениям, внесенным в серверы GeForce Now, которые были модернизированы до класса SuperPod 4080. Благодаря этому игроки могли наслаждаться потоковой передачей новейших игр с использованием технологий RTX даже со скоростью 240 кадров в секунду.

2023 год ознаменовался сотрудничеством Nvidia и Microsoft. Результатом этого сотрудничества стало введение в сервисную библиотеку GeForce Now игр из подписки PC Game Pass и платформы XBOX. Буквально на прошлой неделе облачная библиотека пополнилась еще 46 играми с этой платформы. В их число вошли такие игры, как Darksiders III, Metro Exodus и Control.

На этой неделе в облако будут загружены еще 5 игр. В их число войдет набирающий популярность онлайн-шутер The Finals. В январе в библиотеку GeForce Now будет добавлено более 20 игр. В их число войдут новые игры, такие как Enshrouded и Prince of Persia: The Lost Crown, которые будут доступны в облаке в дни премьеры.

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На этой неделе в GeForce Now появятся:

  • Dishonored (Steam),
  • The Finals (Steam),
  • Redmatch 2 (Steam),
  • Scorn (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass),
  • Sniper Elite 5 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass).
#игры #geforce now #the finals #enshrouded #prince of persia: the lost crown
Источник: cloud.gg
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