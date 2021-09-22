Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бывший дизайнер раскрыл нереализованные планы BioWare на Star Wars: Knights of The Old Republic 2

Вторую часть в итоге доверили создать Obsidian Entertainment.
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Star Wars: Knights of The Old Republic от канадской BioWare была одной из самых популярных и высокооцененных RPG начала нулевых. Она завоевала сотни наград, отлично продалась и до сих пор считается образцовой игрой по «Звездным войнам». Бывший геймдизайнер BioWare Джеймс Олен признался, что после релиза проекта в 2003 году BioWare планировала сама заняться прямым сиквелом. 

реклама

По словам Олена, группа сценаристов студии даже начала делать сюжетные наброски Star Wars: Knights of The Old Republic 2, и их главной целью был неожиданный сюжетный поворот, подобный тому, что случился в финале оригинальной игры. Они наметили, что во второй части появится персонаж той же загадочной расы, что и знаменитый Йода. Он бы выступил наставником для главного героя и обучил его Силе. Этому хотели посвятить первую половину игру, а во второй половине случился бы сюжетный «твист». Игрок бы выяснил, что он лишь пешка в планах своего наставника. Что тот на самом деле Темный владыка, который манипулирует героем и его друзьями.  

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Правда, дальше таких вот общих сценарных планов дело не зашло. Руководители BioWare, Рэй Зещук и Грег Музыка, решили, что компания слишком зависима от чужой интеллектуальной собственности. И сотрудников переориентировали на создание уникальных IP — Jade Empire, Mass Effect и Dragon Age. Star Wars: Knights of The Old Republic 2 в итоге доверили разрабатывать молодой Obsidian Entertainment, которая хоть и не идеально, но все же достойно справилась.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

вторую часть в итоге доверили создать obsidian entertainment.
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
5
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
12
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
27
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
16
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
14
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 127
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
20 сентября 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
56
Проверяем совместимость компьютера с Windows 11 – включаем TPM 2.0 и настраиваем BIOS
29
Биткоин продолжает дешеветь, а Эфир подбирается к $3000 – эксперты РБК назвали причины падения рынка
16
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
49
Уже несколько лет подряд AMD вгоняет Intel в долги
15
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ на фоне падения курса Эфира, а скидки доходят до 30 000 р
69
Владелец вывел с неактивного 9 лет Биткоин-кошелька $29.5 миллиона увеличив вложения на 36 000%
16
Биткоин опустился ниже $40 000, Эфир подешевел до $2660, а аналитики РБК настроены пессимистично
31
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
23
Один из компонентов успеха Core i9-12900K в Ashes of the Singularity нашли в недавнем патче игры
10
Netflix показала новый кадр из второго сезона «Ведьмака»
8
Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER опубликованы инсайдером
35
Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
33
В новом патенте Nvidia предлагает разместить кристаллы «лицом к лицу»
10
Процессор Intel Core i9-12900K протестирован в The Ashes of the Singularity
11
Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила расследование в отношении Activision Blizzard из-за скандалов с домогательствами
49
Система с Core i9-12900K на 39% опередила аналог с Ryzen 9 5950X в Ashes of the Singularity
69
Intel Core i9-12900K превзошел AMD Ryzen 9 5950X почти на 40% в последних тестах
51
Выпущен трейлер Negative Atmosphere — атмосферного космического хоррора, авторы которого вдохновлялись Dead Space
3
Новый Core i9-12900K за $600 оказался на 40% быстрее Ryzen 9 5950X стоимостью $750 в тесте AoS
29

Популярные статьи

Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
187
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
63
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS GeForce RTX 2070 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
12
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
8
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть четвертая
7
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
25
Чем 13-й iPhone отличается от первого. Эволюция от Apple
52
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503Q)
5

Сейчас обсуждают

Сергей Андреевич
17:05
даже да выхода 5000 линейки )) )))
Появились потенциальные спецификации для видеокарт Nvidia GeForce RTX 30-й серии Super
SeTi2019
17:01
Реальный случай в больнице: - У вас при томографии нашли два суженных сосуда в мозге - И что теперь делать? - Ничего, живите дальше
iPhone научатся распознавать депрессию и когнитивный упадок
Твоя мамка
17:00
Это сверхразумы
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
Александр Тетюшин
16:59
https://www.youtube.com/watch?v=3c8-itxu_AM
Хорошие (ужасные) пятизвездочные отзывы о китайской компьютерной электронике
Ivan
16:58
FastStone Image Viewer как просмоторщик и простое редактирование использую, очень шустрый
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
Дмитрий
16:57
А кто то еще думает сяоми нормальные. у них башню сорало)
Xiaomi имеет возможность дистанционно включать цензуру на некоторых смартфонах
intel fan
16:55
фанатизм заставляет покупать неоптимальные решения. не будьте дураками, покупайте то, что лучше на данный момент. глупо было фанатеть от амд, когда они выпускали говенные FX'ы против Sandy Bridge напр...
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
Drukalo
16:54
мелкий откат затишье перед бурей... загон аленей с недеждой халяви)) а дальше Стрижка! Когда вилазят и кричат всякие анал-теги и екцПерди про рост биток 100 кефир 10ка ...будет Обвал!!!
Сегодня ночью Bitcoin стоил дешевле 40000$, а Эфир около 2650$
Ivan
16:54
Тотал ставлю первым после установки винды
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
Luck-AD
16:54
ПК это не только игры :D
16-ядерный Core i9-12900K обошёл 32-ядерный Threadripper 2990WX в многоядерном тесте Cinebench R23
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем