Бывший дизайнер раскрыл нереализованные планы BioWare на Star Wars: Knights of The Old Republic 2
Star Wars: Knights of The Old Republic от канадской BioWare была одной из самых популярных и высокооцененных RPG начала нулевых. Она завоевала сотни наград, отлично продалась и до сих пор считается образцовой игрой по «Звездным войнам». Бывший геймдизайнер BioWare Джеймс Олен признался, что после релиза проекта в 2003 году BioWare планировала сама заняться прямым сиквелом.
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По словам Олена, группа сценаристов студии даже начала делать сюжетные наброски Star Wars: Knights of The Old Republic 2, и их главной целью был неожиданный сюжетный поворот, подобный тому, что случился в финале оригинальной игры. Они наметили, что во второй части появится персонаж той же загадочной расы, что и знаменитый Йода. Он бы выступил наставником для главного героя и обучил его Силе. Этому хотели посвятить первую половину игру, а во второй половине случился бы сюжетный «твист». Игрок бы выяснил, что он лишь пешка в планах своего наставника. Что тот на самом деле Темный владыка, который манипулирует героем и его друзьями.
Правда, дальше таких вот общих сценарных планов дело не зашло. Руководители BioWare, Рэй Зещук и Грег Музыка, решили, что компания слишком зависима от чужой интеллектуальной собственности. И сотрудников переориентировали на создание уникальных IP — Jade Empire, Mass Effect и Dragon Age. Star Wars: Knights of The Old Republic 2 в итоге доверили разрабатывать молодой Obsidian Entertainment, которая хоть и не идеально, но все же достойно справилась.
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