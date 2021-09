Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Star Wars: Knights of The Old Republic от канадской BioWare была одной из самых популярных и высокооцененных RPG начала нулевых. Она завоевала сотни наград, отлично продалась и до сих пор считается образцовой игрой по «Звездным войнам». Бывший геймдизайнер BioWare Джеймс Олен признался, что после релиза проекта в 2003 году BioWare планировала сама заняться прямым сиквелом.

реклама

По словам Олена, группа сценаристов студии даже начала делать сюжетные наброски Star Wars: Knights of The Old Republic 2, и их главной целью был неожиданный сюжетный поворот, подобный тому, что случился в финале оригинальной игры. Они наметили, что во второй части появится персонаж той же загадочной расы, что и знаменитый Йода. Он бы выступил наставником для главного героя и обучил его Силе. Этому хотели посвятить первую половину игру, а во второй половине случился бы сюжетный «твист». Игрок бы выяснил, что он лишь пешка в планах своего наставника. Что тот на самом деле Темный владыка, который манипулирует героем и его друзьями.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Правда, дальше таких вот общих сценарных планов дело не зашло. Руководители BioWare, Рэй Зещук и Грег Музыка, решили, что компания слишком зависима от чужой интеллектуальной собственности. И сотрудников переориентировали на создание уникальных IP — Jade Empire, Mass Effect и Dragon Age. Star Wars: Knights of The Old Republic 2 в итоге доверили разрабатывать молодой Obsidian Entertainment, которая хоть и не идеально, но все же достойно справилась.