Российские морские порты готовятся к серьезной модернизации.

В разговоре с ТАСС министр транспорта Андрей Никитин заявил: «Нарастим в 2026 году мощность морских портов на 56 млн тонн, улучшим условия судоходства на внутренних водных путях». Это новые причалы, более глубокая вода у пирсов и современные краны, которые позволят быстрее грузить суда. Параллельно власти хотят «расшить» и внутренние речные пути — чтобы грузы из глубины страны могли дешевле и быстрее доходить до моря.

А в 2030-ом в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» общий прирост мощности всех портов должен составить 225 млн тонн. Чтобы понять масштаб: это как добавить к существующей системе несколько крупных портов размером с Новороссийск. Вкладывать больше всего будут в Восток, он абсолютный чемпион роста. На это направление, которое смотрит в сторону Китая и всей Азии, сделана самая большая ставка. Планируется прирост в 115 млн тонн. К 2030 году порты Дальнего Востока должны будут пропускать 420,3 млн тонн грузов. Это прямое следствие «поворота на Восток» в российской торговле.

Но Северо-Запад так же не сдает позиций. Балтика и Арктика остаются в фокусе. Здесь мощности планируют увеличить на 66,2 млн тонн, доведя до 589,3 млн тонн. Рост здесь будет подпитываться и развитием Северного морского пути, о котором тоже упомянул Никитин.

Юг тоже не останется в стороне. Азово-Черноморский бассейн, хлебная и нефтяная «кладовка» страны, получит прирост в 38,6 млн тонн (до 485,1 млн). А скромный, но стратегически важный коридор «Север — Юг», связывающий Индию, Иран и Россию, вырастет на 5,3 млн тонн.

Одними портами дело не ограничится. Как отметил министр, параллельно будут развиваться железнодорожные подходы к этим портам (так называемые «полигоны») и сам Северный морской путь. И это ключевой момент. Бесполезно строить суперпорт, если к нему ведет одноколейка, по которой не подвезешь обещанные миллионы тонн угля или контейнеров. Нужна синхронная работа всей логистической цепочки: поезд — порт — судно. Главный вопрос в том, получится ли так же слаженно модернизировать подъездные пути — те самые железнодорожные «полигоны» и, что критично, найти для этих новых мощностей достаточный поток грузов.