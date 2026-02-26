Станки способны работать даже с 18-дюймовыми колёсами, которые вскоре будут востребованы на заводе.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о запуске новой автоматизированной линии сборки и балансировки колёс — соответствующая информация появилась на официальном сайте «Ростеха». Там же указано, что поставленное на завод оборудование предоставляет возможность собирать колёса все ходовых на автомобилях «АвтоВАЗа» размеров — от 15 до 17 дюймов. На самом деле, работать оно может и с 18-дюймовыми колёсами, ведь в скором времени у российского автопроизводителя появятся такие автомобили.

Источник изображения: официальный сайт «Ростеха»

Может быть интересно

В пресс-релизе указывается, что станки на новой линии по сборке и балансировке колёс делают всю работу практически в автоматическом режиме, а также с достаточно продвинутой системой контроля. Накачка колёс делается с помощью так называемой технологии «взрыва» при помощи специального телескопического колокола.

При балансировке на новой линии каждое колесо проходит двухступенчатую проверку, которая сверяет показатели до и после установки балансировочных грузов. Если по каким-то причинам деталь не соответствует установленным нормам, то она оперативно исключается из производственного цикла без привлечения реального оператора.

Производитель отмечает, что сейчас на сборку и балансировку колеса отводится всего 12 секунд, что на 50% быстрее показателей линии прошлого поколения.