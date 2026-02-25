Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Наклейки для Galaxy S26 показали сведения о прочности, ремонтопригодности и аккумуляторах смартфонов
Стандарт EU Energy раскрыл некоторые характеристики выходящих вскоре смартфонов серии Samsung Galaxy S26

Несколько дней осталось ждать анонса смартфонов линейки Samsung Galaxy S26, но утечек относительно трёх моделей к настоящему моменту было так много, что об устройствах известно почти всё. Публиковались их изображения, результаты тестирования, а также полноценный обзор телефона, который попал в руки одного из блогеров. Новая утечка говорит о характеристиках аппаратов согласно стандарту EU Energy.

Изображение показывает, что все три модели получили класс энергоэффективности А, защиту от падений класса А, класс C ремонтопригодности, рейтинг защиты от воды и пыли IP68, сохранение 80% ёмкости аккумулятора после 1200 циклов зарядки.

Может быть интересно

Изображение: ytechb.com

Если верить этой информации, Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra на одном заряде смогут работать 51 час, 55 часов и 55 часов соответственно. Естественно, в реальных условиях это зависит от нагрузок.

Если сравнивать с прошлогодними моделями, представители серии Galaxy S25 имеют класс энергоэффективности B, защиту от падения класса А, рейтинг ремонтопригодности класса C, рейтинг IP68, сохраняя 80% заряда после 2000 циклов подзарядки. Как видим, последний показатель в новых моделях стал хуже. Стандартный вариант работал 37 часов 16 минут на одном заряде, модель Plus 43 часа 38 минут, а модель Ultra 44 часа 54 минуты. Это означает повышение энергоэффективности новых устройств.

#смартфоны #samsung #южная корея #galaxy #galaxy s26
Источник: ytechb.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
2
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
6
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
4
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Пиратский экшен Windrose собрал миллион вишлистов после выхода демоверсии на Steam Next Fest
+
Dell снабдила металлическим замком разъём питания 12V-2x6 в фирменном ПК
+
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
3

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
109
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
22
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
43
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
29
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
+

Сейчас обсуждают

Valera X
13:27
Отмывание каких денег? С шабашек + Мос биржа? И работа?
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Valera X
13:26
Я налоги плачу с официальной работы, дропперство? Переводы денег девушке? Лол, пиратский софт можно доказать только если я приехал, а я не езжу, у меня времени нет, мне на работу либо везут компы, либ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
OgoGoLog
13:25
Уклонение от налогов ст. 199 УК РФ, распространение нелицензионного ПО ст. 146 УК РФ, отмывание денег ст. 174 УК РФ, дропперство ст. 187 УК РФ или по той же ст. 174 УК РФ. В общем вариантов присесть ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Chato-Boot
13:23
Кстати, если бы Цимбалу в детстве сделали прививку от графомании, то сейчас был бы только шрамик на предплечье и всё. Всё! (около ЦЭ)
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Valera X
13:17
Это сарказм был, за печать на работе даже если это 10000 листов А4 в месяц, ничего не будет
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Valera X
13:16
В каких? Бумагу брать с работы? Какие ещё преступления? Софт ставить, так контрольных закупок на удалёнке нет, я однажды на реальную закупку ездил, когда проф строй пытались впаять, я специально приех...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Crap Crest
13:12
Как ты задрал уже сказочник
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
OgoGoLog
13:10
"Но ворую тоже" Сказочный... *рукалицо* За 10 сообщений в 2-3 преступлениях признаться...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Johan_WTF
13:06
Тут не так давно писали что они никому не нужны, а оказывается 9070ХТ вообще топчик по продажам. Парадокс...
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
OgoGoLog
13:03
Чел, ну твои скрины ничего не объясняют. Как раз такая деятельность и похожа на дропперство и обналичку + оказание услуг с посредничеством в каких-то операциях, ибо число переводов от людей/людям зашк...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter