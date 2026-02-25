Стандарт EU Energy раскрыл некоторые характеристики выходящих вскоре смартфонов серии Samsung Galaxy S26

Несколько дней осталось ждать анонса смартфонов линейки Samsung Galaxy S26, но утечек относительно трёх моделей к настоящему моменту было так много, что об устройствах известно почти всё. Публиковались их изображения, результаты тестирования, а также полноценный обзор телефона, который попал в руки одного из блогеров. Новая утечка говорит о характеристиках аппаратов согласно стандарту EU Energy.

Изображение показывает, что все три модели получили класс энергоэффективности А, защиту от падений класса А, класс C ремонтопригодности, рейтинг защиты от воды и пыли IP68, сохранение 80% ёмкости аккумулятора после 1200 циклов зарядки.

Изображение: ytechb.com

Если верить этой информации, Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra на одном заряде смогут работать 51 час, 55 часов и 55 часов соответственно. Естественно, в реальных условиях это зависит от нагрузок.

Если сравнивать с прошлогодними моделями, представители серии Galaxy S25 имеют класс энергоэффективности B, защиту от падения класса А, рейтинг ремонтопригодности класса C, рейтинг IP68, сохраняя 80% заряда после 2000 циклов подзарядки. Как видим, последний показатель в новых моделях стал хуже. Стандартный вариант работал 37 часов 16 минут на одном заряде, модель Plus 43 часа 38 минут, а модель Ultra 44 часа 54 минуты. Это означает повышение энергоэффективности новых устройств.