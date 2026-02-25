Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
AMD ради мега-сделки с Meta* предложила гарантии на 20% компании в обмен на закупку чипов
Издание WCCFTech сообщает о крупной сделке между AMD и Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России). Производитель чипов предложил Meta гарантии на 20% своих акций, привязанные к объемам закупок оборудования для ИИ-инфраструктуры следующего поколения.

AMD продолжает агрессивную стратегию по завоеванию рынка ИИ-чипов. На этот раз компания заключила многолетнее соглашение с Meta*, которое предусматривает поставку специализированного оборудования на сотни миллиардов долларов. Но главное не в объемах, а в схеме оплаты: AMD предлагает клиенту долю в самой компании.

Источник изображений - AMD

Может быть интересно

Речь о гарантиях, основанных на производительности. Meta получит 160 миллионов акций AMD, но не сразу, а по мере выполнения условий контракта. Чем больше гигаватт инфраструктуры развернет компания, тем больший пакет акций сможет получить. Такой механизм AMD уже использовала в сделке с OpenAI. По условиям сделки AMD поставит Meta кастомные версии ускорителей Instinct MI450, адаптированные под задачи с низкими задержками, а также процессоры EPYC Venice (Zen 6) и EPYC Verano (Zen 7). Общая мощность развертываемой инфраструктуры оценивается в 6 ГВт.

Для AMD это способ гарантировать долгосрочные контракты в условиях жесткой конкуренции с NVIDIA. Риски тоже высоки: если Meta не выполнит планы по закупкам, акции не перейдут к ней, а AMD останется без ожидаемой отдачи. Пока же в компании делают ставку на то, что клиенты готовы брать на себя обязательства в обмен на долю в будущем росте производителя.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#amd #искусственный интеллект #ии #meta #wccftech #mi450
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

aoxoa1
08:41
Помню плекстор M8pe-256 покупал за 8 тыс. Так в каком году это было и какова была ценность тех 8тыс и 8 тыс сейчас? Это как сейчас 30 тыс. За 256гиг. Просто кое кто зажрались)) К слову, плекстор до с...
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
Владимир
08:35
"Амд сделайте пожалуйста норм драйвера и наконец уже аналог CUDA. " Амд - мы сделаем лучше.
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
aoxoa1
08:33
А где обзоры такой памяти с китаискими чипами на сайте для оверклокеров? )))
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
aoxoa1
08:29
Да там толку от этого метала был с гулькин нос. Больше давал разгон. Там реально плюс 30% было. Чип гнался и память. Мой экземпляр был полностю стабильым на 137Mhz по чипу, если правильно помню при ш...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
aoxoa1
08:24
У саваджа с 32 памяти ахиллесова пята была в тех самых 32Mb. Отчасти лечилось S3 Texture Compession, А еще была у ривы ванта и у ати Rage 3d. Но не было денех)) Еще савадж неплохо так разонялся до ча...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Алексей Симагин
08:21
Зачем вы про них пишете, по той цене, что сейчас за них просят, пусть сами производители их и покупают!!!
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
asdf2026
08:17
> перемога гугелом Ты иди матчасть учи, чтобы не позориться
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
Вячеслав Крицков
08:09
Она явно более привлекательная чем 1080 , и возможно даже чем 3060.
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
Вячеслав Крицков
08:08
Как на фоне этих карт будет чувствовать себя 2080 ti?
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
aoxoa1
07:55
Сохранность авто это прежде всего эксплуатация. Если вы зимой часто по соли ездите да еще и моете на мойках, кузов сгниет тк напор загоняет воду в микротрещины, далее циклы замерзания антикор и краск...
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter