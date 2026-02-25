Издание WCCFTech сообщает о крупной сделке между AMD и Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России). Производитель чипов предложил Meta гарантии на 20% своих акций, привязанные к объемам закупок оборудования для ИИ-инфраструктуры следующего поколения.

AMD продолжает агрессивную стратегию по завоеванию рынка ИИ-чипов. На этот раз компания заключила многолетнее соглашение с Meta*, которое предусматривает поставку специализированного оборудования на сотни миллиардов долларов. Но главное не в объемах, а в схеме оплаты: AMD предлагает клиенту долю в самой компании.

Речь о гарантиях, основанных на производительности. Meta получит 160 миллионов акций AMD, но не сразу, а по мере выполнения условий контракта. Чем больше гигаватт инфраструктуры развернет компания, тем больший пакет акций сможет получить. Такой механизм AMD уже использовала в сделке с OpenAI. По условиям сделки AMD поставит Meta кастомные версии ускорителей Instinct MI450, адаптированные под задачи с низкими задержками, а также процессоры EPYC Venice (Zen 6) и EPYC Verano (Zen 7). Общая мощность развертываемой инфраструктуры оценивается в 6 ГВт.

Для AMD это способ гарантировать долгосрочные контракты в условиях жесткой конкуренции с NVIDIA. Риски тоже высоки: если Meta не выполнит планы по закупкам, акции не перейдут к ней, а AMD останется без ожидаемой отдачи. Пока же в компании делают ставку на то, что клиенты готовы брать на себя обязательства в обмен на долю в будущем росте производителя.

