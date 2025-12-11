Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
Производитель называет эту машину «настоящим технологическим рывком вперёд»

В основе амбициозных заявлений «Ростсельмаш» лежат конкретные инженерные решения, которые в совокупности формируют образец современной высокотехнологичной сельхозтехники. Трактор оснащён двигателем мощностью 580 лошадиных сил. Однако ключевым новшеством стала не просто мощь, а управление этой силой. Машина получила полностью автоматизированную коробку передач PowerShift. Такая трансмиссия обеспечивает плавное, быстрое и точное переключение передач под нагрузкой без разрыва потока мощности. Это напрямую влияет на экономичность, производительность и комфорт оператора, позволяя оптимально использовать мощность двигателя в любых условиях и на любых работах — от вспашки до транспортировки.Трактор получил и интеллектуальную цифровую платформу «Агротроник» - новый «мозг» трактора. Система предназначена для комплексного контроля и управления всеми функциями машины и навесного оборудования. Она собирает и анализирует данные в реальном времени, помогая оператору принимать решения для повышения эффективности и снижения затрат. Платформа — основа для точного земледелия и интеграции техники в единую цифровую экосистему агрохолдинга.

Так же на машину установили систему автоматического управления «РСМ Агротроник Пилот 1.0» - это следующий шаг к автономности. Система способна брать на себя часть рутинных операций, например, ведение по заданной траектории с помощью спутникового сигнала (автопилот), автоматическое управление навесным оборудованием, контроль расхода топлива. Это снижает усталость механизатора и минимизирует человеческий фактор, повышая равномерность и качество выполняемых работ.

Производительная гидравлическая система с производительностью свыше 400 литров в минуту позволяет эффективно работать с самыми широкими и сложными орудиями, требующими большого расхода гидравлической жидкости для привода рабочих органов. Высокая производительность обеспечивает быстродействие и стабильность работы навесных систем.

Конструкторы уделили особое внимание человеку, который управляет этой мощной машиной. Кабина спроектирована с повышенной эргономикой: улучшенная шумо- и виброизоляция, интеллектуальная климатическая система, многофункциональное кресло оператора, интуитивно понятная компоновка панелей управления и мультимедийных систем. Всё это превращает кабину в высокотехнологичное рабочее место, где оператор может часами работать без излишней усталости, сохраняя концентрацию.

«Ростсельмаш 3580» создан не для рядового фермера. Как прямо указывает производитель, это специализированная машина для крупных агрохолдингов. Появление на рынке отечественной машины такого класса снижает зависимость крупнейших российских аграриев от зарубежных брендов в сегменте тяжёлой энергонасыщенной техники.

#инновации #импортозамещение #автоматизация #сельское хозяйство #ростсельмаш #трактор #агрохолдинги
Источник: rostselmash.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
7
Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
2
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
1
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Сверхмассивная черная дыра выбросила вещество в космос со скоростью 60 000 км/с
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
3
Твердотельные накопители Mini-SSD компании BIWIN выходят на потребительский рынок
+
В озере Онтарио обнаружена хорошо сохранившаяся двухмачтовая шхуна постройки начала XIX века
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
6
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Патч KB5070311 для Windows 11 устранил сбои видеокарт AMD в ARC Raiders и ряде других игр
+
Геологи выяснили причину асимметричного остывания полушарий Земли
+
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
Владельцы игры Tomb Raider 2013 года получили GOTY версию игры бесплатно
+
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
6
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+

Популярные статьи

«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
2
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
29
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
9
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
5
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
2
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
+

Сейчас обсуждают

inchaos75
08:16
Лучше б сделали чтоб они не ломались каждые пару дней, какая нафиг рекуперация. Новый дом, всего 3 года, лифт 3 дня из 7 вообще не работает или работает, но дверь закрывается пару минут и потом ошибка...
Google не собирается значительно менять характеристики Pixel 10a по сравнению с Pixel 9a
kilobait3
08:09
Уже заценили 13 куду. Отрыв с 12.9 и тем более 12.8 колоссальный.
NVIDIA выпустила самое крупное обновление платформы CUDA за последние 20 лет
century84
07:49
Автоваз столкнулся не с дефицитом и санкциями, а с неверно выстроенной ценовой политикой. А по простому зажрались, денег им мало.
Димитровградский автоагрегатный завод сократит рабочие дни с января
Владимир Жибоедов
07:39
Все будет норм. Всегда выжывут нормальные компании с нормальными проектами... А раздутые компании уйдут - простым игрокам только +
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
inchaos75
07:39
Роботизация хороша при конвеерном производстве и то если производится большое количество продукции, на единичном рабочем месте обычный человек выходит намного более дешевле, т.к. сам робот стоит как з...
Ключом к повышению производительности труда в России считают роботизацию
Эдуард Кузнецов
07:21
Копрофилы скучковались?)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Эдуард Кузнецов
07:20
Заголовок не имеющий отношение к действительности и вывод такой же. Хотел покрепче выразиться, что вполне заслуженно, но настроение не то))
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Сергей Анатолич
07:15
Нет, ну это героический поступок для "сильнейшей" армии мира - захватить танкер. По-моему тем же самым сомалийские пираты промышляли, но им для этого пары надувных лодок с моторчиком хватало. Надеюсь,...
США захватили танкер у берегов Венесуэлы
Megard
07:11
Пираты
США захватили танкер у берегов Венесуэлы
Сергей Анатолич
07:10
Какое то дежавю! По-моему они тоже самое говорили в 1990 году?
НАТО пока не планирует принимать новых членов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter