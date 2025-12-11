Производитель называет эту машину «настоящим технологическим рывком вперёд»

В основе амбициозных заявлений «Ростсельмаш» лежат конкретные инженерные решения, которые в совокупности формируют образец современной высокотехнологичной сельхозтехники. Трактор оснащён двигателем мощностью 580 лошадиных сил. Однако ключевым новшеством стала не просто мощь, а управление этой силой. Машина получила полностью автоматизированную коробку передач PowerShift. Такая трансмиссия обеспечивает плавное, быстрое и точное переключение передач под нагрузкой без разрыва потока мощности. Это напрямую влияет на экономичность, производительность и комфорт оператора, позволяя оптимально использовать мощность двигателя в любых условиях и на любых работах — от вспашки до транспортировки. Трактор получил и интеллектуальную цифровую платформу «Агротроник» - новый «мозг» трактора. Система предназначена для комплексного контроля и управления всеми функциями машины и навесного оборудования. Она собирает и анализирует данные в реальном времени, помогая оператору принимать решения для повышения эффективности и снижения затрат. Платформа — основа для точного земледелия и интеграции техники в единую цифровую экосистему агрохолдинга.

Так же на машину установили систему автоматического управления «РСМ Агротроник Пилот 1.0» - это следующий шаг к автономности. Система способна брать на себя часть рутинных операций, например, ведение по заданной траектории с помощью спутникового сигнала (автопилот), автоматическое управление навесным оборудованием, контроль расхода топлива. Это снижает усталость механизатора и минимизирует человеческий фактор, повышая равномерность и качество выполняемых работ.

Производительная гидравлическая система с производительностью свыше 400 литров в минуту позволяет эффективно работать с самыми широкими и сложными орудиями, требующими большого расхода гидравлической жидкости для привода рабочих органов. Высокая производительность обеспечивает быстродействие и стабильность работы навесных систем.

Конструкторы уделили особое внимание человеку, который управляет этой мощной машиной. Кабина спроектирована с повышенной эргономикой: улучшенная шумо- и виброизоляция, интеллектуальная климатическая система, многофункциональное кресло оператора, интуитивно понятная компоновка панелей управления и мультимедийных систем. Всё это превращает кабину в высокотехнологичное рабочее место, где оператор может часами работать без излишней усталости, сохраняя концентрацию.

«Ростсельмаш 3580» создан не для рядового фермера. Как прямо указывает производитель, это специализированная машина для крупных агрохолдингов. Появление на рынке отечественной машины такого класса снижает зависимость крупнейших российских аграриев от зарубежных брендов в сегменте тяжёлой энергонасыщенной техники.