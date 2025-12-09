Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
19FortyFive: БМПТ «Терминатор» можно описать тремя словами — похоже на провал

Российская Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уже много лет является предметом острых дискуссий среди военных экспертов. Недавно волну новых споров спровоцировала статья обозревателя американского издания 19FortyFive Брента Иствуда(Brent Eastwood), который прямо назвал проект «провальным». Однако чтобы понять, насколько эта оценка соответствует действительности, необходимо разобрать аргументы критики и сопоставить их с текущим состоянием и применением машины.

В своей публикации Иствуд фокусируется на нескольких ключевых, по его мнению, проблемах «Терминатора». Где главный концептуальный вопрос — зачем нужна специализированная машина поддержки танков, если её функции исторически распределены между танками (подавление укреплений, борьба с бронетехникой), БМП (поддержка пехоты, борьба с живой силой) и вертолётами (огневая поддержка с воздуха). Иствуд сомневается в обоснованности этой промежуточной позиции, особенно в условиях бюджетирования.И несмотря на мощное бронирование, основанное на шасси танка Т-72/Т-90, критик указывает на уязвимость «Терминатора» для двух главных угроз современности: противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и, особенно, дронов-камикадзе (FPV и коптеров с боеприпасами). Его башня с многочисленным вооружением представляет собой крупную и уязвимую цель. В статье содержатся намёки на возможные проблемы с качеством сборки и общей надежностью комплекса, что, вкупе с высокой стоимостью, ставит под вопрос его эффективность.

Однако оценку Иствуда нельзя назвать полной без учёта контраргументов и последних событий. «Терминатор»— это, прежде всего, уникальная огневая точка. Его арсенал решает конкретные задачи.

  • Две 30-мм автоматические пушки 2А42 обеспечивают высокую плотность огня по пехоте, легкобронированным целям и даже низколетящим вертолётам. Способность вести огонь по двум целям одновременно — его уникальная особенность.
  • Четыре ПТУР «Атака-Т» позволяют эффективно бороться с танками и долговременными огневыми точками (ДОТ) с расстояния до 6 км, что недоступно штатному вооружению танков.
  • Автоматические гранатомёты помогают при «выкуривании» пехоты из складок местности и окопов.

В теории, одна БМПТ способна создать зону повышенной опасности для всех видов наземных целей на поле боя, разгрузив танки от борьбы с пехотой и дав им сосредоточиться на вражеской бронетехнике.

Утверждения об уязвимости для дронов справедливы, но они так же справедливы и для всей без исключения бронетехники на фронте. Важнее то, как конструкторы и военные реагируют на эту угрозу. Последние поставки «Терминаторов» от «Уралвагонзавода» в 2025 году демонстрируют именно такую адаптацию. Была усиленна динамическая защита. Модернизированные блоки повышают выживаемость против кумулятивных боеприпасов и ПТУР. Противодронные решётки (экраны) теперь стандартное решение для защиты наиболее уязвимых зон башни и корпуса от FPV-дронов.

Так же машина получила установки систем радиоэлектронной борьбы, аналогичные тем, что стоят на современных Т-90М «Прорыв». Эти комплексы могут глушить каналы управления дронами, что кардинально повышает живучесть машины в современных условиях. Эти улучшения прямо отвечают на критику Иствуда, превращая «Терминатор» из статичной цели в более защищённую и «умную» платформу. Оценка Брента Иствуда, хоть и содержит рациональные зёрна, грешит излишней категоричностью и отчасти устарела. Называть «Терминатор» однозначным провалом — значит игнорировать логику его эволюции.

Ведь «Терминатор» изначально создавался для специфических задач, но оказался на полях крупнейшего локального конфликта XXI века. Его истинная ценность определяется не на парадах, а в умении интегрироваться в тактические звенья для решения конкретных задач: сопровождение танковых клиньев, штурм укреплённых районов, оборона.Да, это дорогая и нишевая платформа. Ее никогда не будет много. Она не заменит ни танки, ни БМП, а будет работать с ними в связке, усиливая группировку там, где требуется запредельная плотность огня по разнородным целям. Проблемы, обозначенные западными экспертами, уже признаны и решаются российскими инженерами. Последние модификации — прямое доказательство того, что проект жив и адаптируется.

 БМПТ «Терминатор» — не однозначный провал, но и не чудо-оружие. Это — сложный, дорогой и эволюционирующий экспериментальный проект, концепция которого проходит суровую проверку на реальном поле боя. Его окончательная оценка будет зависеть не от статей аналитиков, а от способности машины, в её современных защищённых версиях, доказать свою тактическую необходимость и эффективность в условиях тотального доминирования беспилотников и высокоточного оружия.

#россия #вооружение #бронетехника #уралвагонзавод #эволюция #терминатор #19fortyfive #fpv #опк рф #бмпт
Источник: 19fortyfive.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
12
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
1
С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
+
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
3
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
3
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
В Hardware Unboxed сравнили GeForce RTX 5050 с Arc B580 и выбрали лучший вариант для игр
4
Две Nvidia GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта
4
NVIDIA выпустила самое крупное обновление платформы CUDA за последние 20 лет
+
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
Врач-ортодонт Ксения Софроницкая предупредила об опасности модного метода — заклеивания рта на ночь
3

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
12
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
6
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
24
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
10
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
04:39
Я так думаю, что пора провести испытания "Орешника" на территории Чехии.
Чешская компания LPP может передать Украине новые ракеты Narwhal для испытаний
Дима
03:49
Ты прав, хотя сегодня важнее делать " Орешники" , с Китаем дружить и не только с ним. Надо выполнить СВО а там есть надежда. Пока же нас продолжают грабить. хотя подвижки в электронике и др. началис...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Dimon1996
03:37
Инфляция 6%, ага. Такое впечатление, что правители у нас в России ни в магазин не ходят, ни за квартиру не платят, на заправках бензин не покупают.... Хотя о чем это я? Конечно не ходят и не платят. В...
России в 2026 году грозит дефляция
Владимир Рыбалка
03:36
Это фанатская поделка. Поэтому оптимизации там ждать не стоит.
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Дима
03:34
Откуда ты знаешь что делает или не делает Lafani. Написал бы что надо делать и что ты делаешь. А насчёт Запада ты прав, но после Переворота Власть с дет сада внушала почтение к Западу и отрицание СС...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Dimon1996
03:13
Могут. Просто в данном случае не костыли на старый движок лепить надо, а с нуля переписывать. Но это, естественно, долго и дорого. И неизвестно еще выхлоп окупит затраты или нет. А так проще, быстрее ...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
32Влад32
02:20
Зеленые человечки уже близко.
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
32Влад32
02:16
Не. Это неправильно. Демократия под угрозой? Надо принимать. Вот когда приезжих станет больше, чем коренных европейцев, тогда можно подумать.
В ЕС разрешили пяти странам не принимать мигрантов
Родион Вестов
01:04
Деньги на ветер
В развитие ветроэнергетики в Ростовской области вложили более 60 млрд рублей
ark-bak
00:05
Мне одному нас рать на блогеров и ии?
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter