19FortyFive: БМПТ «Терминатор» можно описать тремя словами — похоже на провал

Российская Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уже много лет является предметом острых дискуссий среди военных экспертов. Недавно волну новых споров спровоцировала статья обозревателя американского издания 19FortyFive Брента Иствуда(Brent Eastwood), который прямо назвал проект «провальным». Однако чтобы понять, насколько эта оценка соответствует действительности, необходимо разобрать аргументы критики и сопоставить их с текущим состоянием и применением машины.

В своей публикации Иствуд фокусируется на нескольких ключевых, по его мнению, проблемах «Терминатора». Где главный концептуальный вопрос — зачем нужна специализированная машина поддержки танков, если её функции исторически распределены между танками (подавление укреплений, борьба с бронетехникой), БМП (поддержка пехоты, борьба с живой силой) и вертолётами (огневая поддержка с воздуха). Иствуд сомневается в обоснованности этой промежуточной позиции, особенно в условиях бюджетирования. И несмотря на мощное бронирование, основанное на шасси танка Т-72/Т-90, критик указывает на уязвимость «Терминатора» для двух главных угроз современности: противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и, особенно, дронов-камикадзе (FPV и коптеров с боеприпасами). Его башня с многочисленным вооружением представляет собой крупную и уязвимую цель. В статье содержатся намёки на возможные проблемы с качеством сборки и общей надежностью комплекса, что, вкупе с высокой стоимостью, ставит под вопрос его эффективность.

Однако оценку Иствуда нельзя назвать полной без учёта контраргументов и последних событий. «Терминатор»— это, прежде всего, уникальная огневая точка. Его арсенал решает конкретные задачи.

Две 30-мм автоматические пушки 2А42 обеспечивают высокую плотность огня по пехоте, легкобронированным целям и даже низколетящим вертолётам. Способность вести огонь по двум целям одновременно — его уникальная особенность.

Четыре ПТУР «Атака-Т» позволяют эффективно бороться с танками и долговременными огневыми точками (ДОТ) с расстояния до 6 км, что недоступно штатному вооружению танков.

Автоматические гранатомёты помогают при «выкуривании» пехоты из складок местности и окопов.

В теории, одна БМПТ способна создать зону повышенной опасности для всех видов наземных целей на поле боя, разгрузив танки от борьбы с пехотой и дав им сосредоточиться на вражеской бронетехнике.

Утверждения об уязвимости для дронов справедливы, но они так же справедливы и для всей без исключения бронетехники на фронте. Важнее то, как конструкторы и военные реагируют на эту угрозу. Последние поставки «Терминаторов» от «Уралвагонзавода» в 2025 году демонстрируют именно такую адаптацию. Была усиленна динамическая защита. Модернизированные блоки повышают выживаемость против кумулятивных боеприпасов и ПТУР. Противодронные решётки (экраны) теперь стандартное решение для защиты наиболее уязвимых зон башни и корпуса от FPV-дронов.

Так же машина получила установки систем радиоэлектронной борьбы, аналогичные тем, что стоят на современных Т-90М «Прорыв». Эти комплексы могут глушить каналы управления дронами, что кардинально повышает живучесть машины в современных условиях. Эти улучшения прямо отвечают на критику Иствуда, превращая «Терминатор» из статичной цели в более защищённую и «умную» платформу. Оценка Брента Иствуда, хоть и содержит рациональные зёрна, грешит излишней категоричностью и отчасти устарела. Называть «Терминатор» однозначным провалом — значит игнорировать логику его эволюции.

Ведь «Терминатор» изначально создавался для специфических задач, но оказался на полях крупнейшего локального конфликта XXI века. Его истинная ценность определяется не на парадах, а в умении интегрироваться в тактические звенья для решения конкретных задач: сопровождение танковых клиньев, штурм укреплённых районов, оборона. Да, это дорогая и нишевая платформа. Ее никогда не будет много. Она не заменит ни танки, ни БМП, а будет работать с ними в связке, усиливая группировку там, где требуется запредельная плотность огня по разнородным целям. Проблемы, обозначенные западными экспертами, уже признаны и решаются российскими инженерами. Последние модификации — прямое доказательство того, что проект жив и адаптируется.

БМПТ «Терминатор» — не однозначный провал, но и не чудо-оружие. Это — сложный, дорогой и эволюционирующий экспериментальный проект, концепция которого проходит суровую проверку на реальном поле боя. Его окончательная оценка будет зависеть не от статей аналитиков, а от способности машины, в её современных защищённых версиях, доказать свою тактическую необходимость и эффективность в условиях тотального доминирования беспилотников и высокоточного оружия.