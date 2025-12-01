Сайт Конференция
gotreksson
В 2026 году в Санкт-Петербурге начнется возведение второго разводного моста
ТАСС: строительство нового разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге - в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) - планируется начать в 2026 году

Санкт-Петербург, стоящий на сотнях островов и пронизанный десятками рек и каналов, вступает в период масштабного обновления мостовой инфраструктуры. После почти 40-летней паузы в строительстве разводных переправ Северная столица готовится к возведению сразу двух таких объектов. В 2026 году в створе Финляндского железнодорожного моста планируется начать строительство нового разводного моста через Неву. Этот проект — центральный и самый сложный элемент будущей Широтной магистрали скоростного движения.Широтная магистраль — это масштабный проект, представляющий собой транспортный коридор протяженностью 27,4 километра, который пройдет по территории как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. Его стартует Западного скоростного диаметра (ЗСД) пройдет через пересечение Невы (новый разводной мост) и наконец вклинится в Кольцевую автодорогу (КАД) в районе Кудрово.

Важным этапом в реализации проекта стало получение "заключения о соответствии требованиям охраны культурного наследия". Для города с таким уникальным историческим ландшафтом, как Петербург, это не формальность, а необходимое условие, гарантирующее, что новый объект органично впишется в панораму невских берегов.

Пока что ведутся подготовительные работы для второго разводного моста, город не ждет и параллельно строит другой знаковый объект — Большой Смоленский мост. Это будет первый новый разводной мост через Неву с 1980-х годов, когда был возведен вантовый Обуховский мост (неразводной).

Запуск движения по Большому Смоленскому мосту и начало строительства второго разводного моста в рамках Широтной магистрали — призваны вывести город из эпохи транспортных пробок и «бутылочных горлышек» в новое время, когда расстояния будут измеряться не километрами, а минутами, а Нева перестанет быть непреодолимым барьером в часы пик. 

#строительство #пробки #нева #большой смоленский мост #кад #зсд #объездная дорога #кудрово #разводной мост #финляндский железнодорожный мост
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

