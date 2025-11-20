РИА Новости: президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи дал разрешение на установку закладной доски атомного ледокола "Сталинград"

Церемония закладки стала мостом между поколениями. Ее кульминацией стал момент, когда ветеран Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров передал капсулу с землей с Мамаева кургана, которая навечно займет место на борту ледокола. «Сталинград» станет уже седьмым ледоколом в линейке проекта 22220 — флагмана российского атомного флота. Россия является единственной страной в мире, осуществляющей серийную постройку таких судов, что красноречиво говорит о состоянии отечественной инженерной школы.

Длина судна — 173,3 метра. Его сердцем станет атомный реактор «РИТМ-200» мощностью 60 мегаватт. Ледокол способен уверенно преодолевать льды толщиной до трех метров, обеспечивая круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП). На чистой воде судно разовьет скорость до 22 узлов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв охарактеризовал новый ледокол как «мирный атом на службе страны», продолживший лучшие традиции отечественного инженерного искусства. Успешная работа уже спущенных на воду судов-систершипов — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — а также активное строительство «Чукотки» и «Ленинграда» демонстрируют системный и последовательный подход России к укреплению своего ледокольного флота.

Позиции России в Арктике выглядят особенно убедительно на фоне других игроков. Как отмечал помощник Президента Николай Патрушев, США, например, не обладают собственным ледокольным флотом аналогичного класса, что ограничивает их возможности в высоких широтах и делает зависимыми от партнеров. Этот контраст лишний раз подчеркивает, что лидерство в Арктике — не декларация, а результат долгой, целенаправленной и технологически сложной работы.