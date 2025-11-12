Несмотря на политические заявления об отказе от российского газа, его поставки в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» в ноябре достигли рекордных уровней

Европейская газовая система демонстрирует любопытный, местами парадоксальный сдвиг. Пока в Брюсселе и Киеве звучат заявления о снижении зависимости от российских энергоресурсов, сводки ENTSOG по сетям ОГТС стран Еврозоны показывают обратную динамику: европейская нитка «Турецкого потока» в начале ноября вышла на исторические максимумы. 6 ноября суточный объем достиг 55,83 млн кубометров, побив рекорд, установленный днем ранее — 55,81 млн.

Это не разовый всплеск. В ноябре поставки по этому маршруту заметно выросли, а в отдельные дни экспорт превышал февральские пики. Логичный вопрос — куда уходят эти дополнительные объемы и почему они растут. Ключ — в механике европейских перепродаж. На рынке активизировались трейдеры, в конце осени они развернули масштабные поставки на Украину.

Основным каналом распределения стал «Вертикальный газовый коридор» через Румынию. Уже 5 ноября отгрузки по этому направлению превысили 1 млн кубометров в сутки. Хотя, физической отгрузки из самой Греции нет: трейдеры приобретают газ на болгарской границе — конечной точке европейского участка «Турецкого потока» — и перенаправляют его в Румынию, а затем дальше — на украинское направление.

После отказа от прямых закупок у «Газпрома», Украина получает те же молекулы через посредников и по более высокой конечной цене. Дефицит, оцененный на зимний период более чем в 4 млрд кубометров, вынуждает закрывать разрыв импортом, несмотря на то, что в ПХГ накоплено свыше 13 млрд кубометров. Опыт прошлого сезона показывает: подобных запасов едва хватает.

По стоимости логистики наиболее выгодными остаются польское и венгерское направления, но их пропускная способность почти исчерпана. На этом фоне «Вертикальный коридор» через Румынию остается фактически единственным дополнительным маршрутом. Цена вопроса ощутима: транспортировка по этой ветке добавляет к итоговой стоимости около 95 долларов за тысячу кубометров, то есть до четверти от цены ресурса.

Есть и неприятная ирония. Ранее самым доступным вариантом было бы выкупать объемы у евротрейдеров прямо из транзитного потока, продолжающего идти через территорию Украины. Однако эта возможность была отвергнута, и теперь страна вынуждена компенсировать потребности более дорогими обходными схемами. Результат — рекорды на «Турецком потоке», активный реэкспорт и дополнительная ценовая надбавка на каждом километре маршрута.