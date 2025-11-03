РБК: В третьем квартале 2027 года на карте морской индустрии Северной Европы появится значимый новый объект. На Аландских островах начнет работу современная судоремонтная верфь. Этот амбициозный проект, реализуемый компанией Suomen Saristovarustamo, входящей в группу Finferries. Это будет первое подобное предприятие, построенное в Финляндии с нуля за последние три десятилетия

Подписание соглашения между властями Аландских островов и представителями Suomen Saaristovarustamo стало отправной точкой для начала масштабных работ. Как отмечает РБК, последние 30 лет в стране не строили новых верфей, что делает данный проект не просто бизнес-инициативой, а символом возрождения и инвестиций в национальное судостроение. Выбор локации — район города Мариехамн, столицы Аландских островов, — не случаен. Архипелаг обладает богатыми морскими традициями, стратегическим расположением на Балтике и статусом автономной территории. Размещение верфи здесь стимулирует местную экономику, создаст новые высококвалифицированные рабочие места и укрепит инфраструктуру региона. Планируемое предприятие будет представлять собой современный судостроительный завод, центральным элементом которого станет бассейн сухого дока. Его размеры — 110 метров в длину и 20 метров в ширину — определяют специализацию и потенциал верфи.

Основной фокус будет сделан на пассажирских паромах и других переправочных плавсредствах аналогичных размеров (баржи, служебные и пассажирские катера). Верфь так же сможет принимать суда для планового ремонта, модернизации и докового осмотра.

Как подчеркивают в пресс-службе Suomen Saaristovarustamo, услуги верфи не будут замыкаться на нуждах материнской компании Finferries. Их планируется предлагать другим судоходным компаниям и морским операторам, работающим в регионе Балтийского моря.

Для Финляндии этот проект — уверенный сигнал о том, что страна, обладающая давними и признанными судостроительными компетенциями (вспомним такие гиганты, как Meyer Turku), продолжает развивать этот сектор. Новая верфь займет свою нишу, сфокусировавшись на судах среднего тоннажа, и укрепит позиции Финляндии как одного из морских центров Европы.