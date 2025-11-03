Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На Аландских островах построят первую за 30 лет верфь в Финляндии
РБК: В третьем квартале 2027 года на карте морской индустрии Северной Европы появится значимый новый объект. На Аландских островах начнет работу современная судоремонтная верфь. Этот амбициозный проект, реализуемый компанией Suomen Saristovarustamo, входящей в группу Finferries. Это будет первое подобное предприятие, построенное в Финляндии с нуля за последние три десятилетия

Подписание соглашения между властями Аландских островов и представителями Suomen Saaristovarustamo стало отправной точкой для начала масштабных работ. Как отмечает РБК, последние 30 лет в стране не строили новых верфей, что делает данный проект не просто бизнес-инициативой, а символом возрождения и инвестиций в национальное судостроение.Выбор локации — район города Мариехамн, столицы Аландских островов, — не случаен. Архипелаг обладает богатыми морскими традициями, стратегическим расположением на Балтике и статусом автономной территории. Размещение верфи здесь стимулирует местную экономику, создаст новые высококвалифицированные рабочие места и укрепит инфраструктуру региона. Планируемое предприятие будет представлять собой современный судостроительный завод, центральным элементом которого станет бассейн сухого дока. Его размеры — 110 метров в длину и 20 метров в ширину — определяют специализацию и потенциал верфи.

Основной фокус будет сделан на пассажирских паромах и других переправочных плавсредствах аналогичных размеров (баржи, служебные и пассажирские катера). Верфь так же сможет принимать суда для планового ремонта, модернизации и докового осмотра.

Как подчеркивают в пресс-службе Suomen Saaristovarustamo, услуги верфи не будут замыкаться на нуждах материнской компании Finferries. Их планируется предлагать другим судоходным компаниям и морским операторам, работающим в регионе Балтийского моря.

Для Финляндии этот проект — уверенный сигнал о том, что страна, обладающая давними и признанными судостроительными компетенциями (вспомним такие гиганты, как Meyer Turku), продолжает развивать этот сектор. Новая верфь займет свою нишу, сфокусировавшись на судах среднего тоннажа, и укрепит позиции Финляндии как одного из морских центров Европы.

#финляндия #рабочие места #балтийское море #судостроительный завод #судоверфь #finferries #maarianhamina #suomen saristovarustamo #аландские острова #судоремонтная верфь
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
31
Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
1
Страны БРИКС массово избавляются от американских гособлигаций
7
Ростех передал ВКС России очередную партию истребителей Су-35С
+
National Interest: российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо опаснее, чем думают на Западе
+
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
С 1 января 2026 года в гостиницы России можно будет заселиться по водительскому удостоверению
+
Ростех выпустил портативный детектор БПЛА весом 6 кг со временем непрерывной работы до 24 часов
+
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
7
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
9
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
44
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
17
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тест и сравнение трех поколений кулера Thermalright Frost Spirit 140
8
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
2
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
+
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lucul
14:01
Это говорит лишь о том, что новое поколение видеокарт от АМД будет на новой архитектуре, на фоне которой RDNA1/2 выглядит совсем уныло. Для тех кто в танке - следующим поколением графических чипов от...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lion77815
13:59
Как вариант, таки, "нейтринная"<информационная> база. По "соседству"
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:56
Недостаточно. Там через пять минут в той же воде(без которой никуда) оно же обратно и растворится. Уже давно всё обсосано вдоль и поперек. Может, через трильен трильенов фселенных там какая рнк и "соб...
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:54
"прохфессор" открыл факториал с рекурсией бггг
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
link1pc
13:41
Это не для продажи - единственный экземпляр для розыгрыша
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Андрей Иванов
13:34
Тем временем большинство гос организации, которые ЗП переводят на сбер, а при желании сменить банк, они начинают искать отмазки, создавать проблемы а некоторые тупо отказывают :D
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Алекс Федор
13:32
Фанаты нвидиа должны молится за AMD
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter