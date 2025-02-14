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gotreksson
Политика ЦБ РФ снижает кредитную активность в России
Перед заседанием Центрального банка России 14 февраля эксперты обсуждают не только ключевую процентную ставку, но и другие индикаторы денежно-кредитной политики. В последние месяцы наблюдается значительное снижение объемов кредитования в российской экономике, что не связано только с сезонными колебаниями.

Перед предстоящим заседанием Центрального банка России, которое состоится 14 февраля, эксперты традиционно стараются предугадать, какое решение будет принято по ключевой процентной ставке. Однако на этот раз хотелось бы уделить внимание другим индикаторам, которые не менее показательно отражают изменение денежно-кредитной политики Банка России, но зачастую остаются за пределами общественного внимания.

В первую очередь стоит отметить, что в правительственных кругах фиксируют серьезное снижение объемов кредитования в российской экономике в декабре 2024 — январе 2025 годов. По предварительным оценкам, это явление имеет более глубокие корни, чем простое сезонное колебание. Кредитная активность в стране значительно ослабела.

Тем не менее, это не помешало ЦБ РФ с 1 февраля ввести так называемую антициклическую надбавку для банков на уровне 0,25% от активов, взвешенных по риску. Более того, с 1 июля надбавка возрастет вдвое. Примечательно, что с 2016 года этот показатель оставался на нулевом уровне.

Это означает, что Центральный банк фактически обязывает кредитные учреждения активнее формировать капитал в качестве резервного буфера. В итоге банки будут вынуждены накапливать больше средств для «страховки», что приведет к снижению объемов кредитования экономики. Кроме того, в ситуациях, когда банки испытывают нехватку капитала, это может повлечь за собой уменьшение общего объема активов кредитных учреждений.

Похоже, регулятор стремится «замедлить» темпы корпоративного кредитования в стране. На первый взгляд, эти темпы выглядят внушительно: согласно имеющимся данным, за первые десять месяцев 2024 года рост составил +24,8%. Однако многие предприятия сейчас оказываются в ситуации, когда им приходится перекредитовываться и привлекать новые займы для погашения старых обязательств.

Важным аспектом, который нельзя игнорировать, является уровень инфляции. Она значительно «съедает» номинальные темпы прироста, поэтому о каком-либо избыточном «буме кредитования» говорить не приходится. В значительной мере функцию стимулирования производства активно берет на себя российский бюджет.

Несмотря на очевидные достижения и угрозы, Центральный Банк России не демонстрирует особой спешки в принципиальном пересмотре своей позиции по надбавкам. Есть некоторая степень послаблений для банков в области льготного режима по кредитным картам, однако это всего лишь частичное решение проблемы. Что касается корпоративного кредитования, то политика ЦБ остается строго жесткой, а это подразумевает, что речь должна идти не только о ключевой процентной ставке.

Центральный Банк России осуществляет сокращение кредитных потоков в экономику далеко не только через механизм изменения ключевой ставки. Даже если, к примеру, регулятор неожиданно снизит ставку, которая уже сейчас имеет рекорды на мировом уровне, существуют и другие инструменты, способствующие продолжению жесткой денежно-кредитной политики.

В отсутствие комплексной программы смягчения монетарной политики ЦБ РФ, чистое кредитование для компаний в реальном секторе (с учетом погашений по «старым» обязательствам) будет и впредь сокращаться, особенно если учитывать уровень инфляции, что еще больше ухудшает ситуацию.

#россия #новости #экономика #инфляция #центробанк #общество #анализ #кредитование #процентная ставка #ставка цб
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