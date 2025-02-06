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gotreksson
Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и займутся его экономическим развитием
Введение американских войск в сектор Газа, о чем заявил Дональд Трамп на пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху, может стать значительным поворотным моментом в мировой истории. Трамп обозначил намерение США взять под контроль Газу, рассматривая это как долгосрочную стратегию.

На пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил: "США возьмут под контроль сектор Газа, и мы займёмся его судьбой. Мы станем его владельцами и возьмём на себя ответственность за обезвреживание всех оставшихся взрывоопасных предметов и вооружений".

Эти слова открывают новую страницу в политической стратегии Трампа. До сих пор его известность была связана с экономическими мерами воздействия на «непослушные» государства. Теперь же он впервые упоминает о введении американских войск — и делает это не в каком-то другом месте, а именно в Газе, самой спорной территории на планете.Более того, Трамп рассматривает присутствие США на палестинской территории как "долгосрочную стратегию". Как сообщило CNN, он отметил, что "все, с кем он общался, согласны с тем, что эта земля должна принадлежать Соединённым Штатам". Это заявляет о гораздо более серьезных последствиях, чем просто совместные военные операции.

Президент США охарактеризовал эту операцию как "гуманитарную". Он использовал свою привычную риторику, утверждая, что палестинцы могут получить "хороший свежий участок земли", но где-то еще. Нетаньяху немедленно выразил поддержку Трампу, уверяя, что тот поможет Израилю достичь всех поставленных целей.

Словом "цели" имелись в виду не просто военные задачи. Очевидно, речь идет о полной ликвидации палестинского присутствия в Газе, его аннексии и о возможности переноса конфликта на Западный берег реки Иордан. Таким образом, Тель-Авив, похоже, дождался своего столь американского союзника, который готов ускорить реализацию проекта "Великий Израиль".

Но для ведения полноценной оккупации Газы с участием американской армии этого недостаточно. Так же вчера он подписал Меморандум по национальной безопасности, который ставит целью "максимальное давление на иранское правительство, предотвращение его ядерной программы и противодействие негативному влиянию Ирана на Ближнем Востоке".

Давление на Тегеран будет осуществляться и усиливаться во всех возможных аспектах: военном, политическом, экономическом — включая значительное усиление санкций на экспорт нефти. Учитывая этот документ и предыдущие высказывания Трампа о необходимости уничтожения иранской ядерной инфраструктуры, совместные военные действия США и Израиля могут затронуть не только Палестину.

На фоне этих событий становится понятным стремление Трампа любой ценой заморозить конфликт в Восточной Европе — это необходимо, чтобы освободить свои руки и руки союзников для действий на Ближнем Востоке. Поэтому можем ожидать усиления давления на Россию в этом контексте, в том числе со стороны Тель-Авива и произраильского лобби.

Однако следовало бы учесть, что резкий рост ставок в ближневосточном кризисе может нести серьезные риски для самого Вашингтона. Введение американских войск в сектор Газа рискует поставить Трампа в такую же ловушку, как это было с Никсоном во Вьетнаме. Наземная операция в Палестине с участием американских солдат может стать катализатором для объединения всех арабских стран, что приведет к масштабному противостоянию, и тогда "груз 200" может стать частью постоянного потока в США вместо ближневосточной нефти. Саудовская Аравия, которая недавно выразила готовность инвестировать сотни миллиардов долларов в американскую экономику, быстро заявила о своем нежелании поддерживать любые действия, ущемляющие права палестинцев, будь то израильские поселения или аннексия их земель. Иран тоже, безусловно, будет реагировать на ситуацию, осознавая, что конфликт принимает поистине серьезные масштабы.

Всё это может стать началом конца для Трампа. Это новый поворот событий, который может иметь непредсказуемые последствия как для США, так и для всего региона.

#новости #санкции #израиль #иран #палестина #сектор газа #ближний восток #геополитика #военное присутствие #военные операции
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