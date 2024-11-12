На 1 октября 2024 года сумма средств юридических лиц на депозитах в российских банках превысила 41 трлн рублей, что связано с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ. Это вызывает беспокойство у властей, так как замедляет рост инвестиций. В первой половине года рост составил 10%, во второй — ожидается снижение до 7,8%. Компании предпочитают вкладывать деньги в депозиты, обеспечивающие доход более 20% годовых, вместо инвестиций.

На 1 октября 2024 года общая сумма средств юридических лиц на депозитах в российских банках превысила 41 трлн рублей. Такой рост напрямую связан с высокой ключевой ставкой Центрального банка России. Поскольку деньги находятся в постоянном движении, это вызывает легкое беспокойство у власти, ведь такой тренд может приводить к серьезным последствиям для отечественной экономики. Высокая ключевая ставка существенно замедляет темпы роста инвестиций. Если за первые полгода был зафиксирован рост на уровне 10%, то, как отмечает вице-премьер Александр Новак, во второй половине года наблюдается снижение – итоговый показатель может составить около 7,8%.

В таких условиях компании вполне оправданно предпочитают не инвестировать в своё развитие. Дело в том, что финансы можно вложить в депозиты или другие финансовые инструменты, которые обеспечивают пассивный доход более 20% годовых, тогда как рентабельность большинства секторов экономики остается ниже этих цифр.

Профильные министерства занимаются поиском способов решения этой проблемы. Например, Минпромторг обратился к Центробанку с просьбой разработать такие регуляции, которые сделают депозиты менее привлекательными по сравнению с инвестициями. Иными словами, ведомство предлагает инициировать изменения в банковском регулировании, которые позволят убрать стимулы для вкладчиков размещать средства на депозитах.

С аналогичной задачей выступил и Комитет Госдумы по финансовому рынку. Его председатель Анатолий Аксаков поделился мыслями о возможных планах: «Мы разрабатываем механизмы, которые помогут компаниям понять, что выгоднее вкладывать деньги в экономику, а не оставлять их на депозитах. Мы намерены предложить стимулы, которые позволят бизнесу мыслить стратегически и использовать те инициативы, которые сейчас разрабатываются, включая меры по акционерному капиталу».

Тем не менее, маловероятно, что такие меры существенно изменят существующую ситуацию. Существует два возможных сценария. Первый – это введение административного запрета для банков на прием депозитов от компаний выше определенного лимита. Однако на практике трудно представить, как это можно реализовать и к каким последствиям это приведет. Второй сценарий – снижение ключевой ставки, что тоже маловероятно, учитывая упорство Центрального банка и его нежелание прислушиваться к иным мнениям.

Таким образом, мы оказываемся в замкнутом круге. Центральный банк повышает ключевую ставку, компании предпочитают оставлять свои средства на депозитах вместо инвестиций в расширение производства, в результате чего дефицит предложения на рынке увеличивается, а инфляция продолжает расти. И, в конечном итоге, Центральный банк снова повышает ставку – замкнутый круг, из которого неясно, как выбраться.