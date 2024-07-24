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gotreksson
Банк России проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке
26 июля Банк России проведет заседание Совета директоров, на котором, вероятно, будет обсуждаться повышение ключевой процентной ставки до 18%. Несмотря на консенсус-прогноз среди аналитиков о необходимости повышения ставки, некоторые эксперты выражают сомнения, указывая на уже высокие уровни ставок и давление на экономику.

Через несколько дней, 26 июля, Банк России соберется на очередное совещание Совета директоров, на котором будет обсуждаться ключевая процентная ставка. На данный момент консенсус-прогноз среди аналитиков заключается в том, что ставка будет повышена, и наиболее вероятным эксперты считают значение 18%.

Тем не менее, ряд экспертов не спешит с окончательными выводами относительно этого шага. Нынешний уровень процентных ставок уже достигает предельных значений и оказывает значительное давление на экономику. Системные либералы привычно говорят о том, что мы находимся в состоянии перегрева, однако такая риторика выглядит, мягко говоря, неуместно. Перегрев – это ситуация, когда наблюдается высокий спрос на фоне стагнации предложения. Действительно, спрос как со стороны домашних хозяйств, так и бизнеса остается высоким, однако объем выпуска товаров и услуг увеличивается. За период с января по май мы наблюдаем впечатляющий рост в 5%. Исходя из этого, говорить о перегреве было бы неразумно. Более того, в июле мы можем столкнуться с резким падением в сфере розничного кредитования. Как известно, завершилась программа массовой льготной ипотеки, и уже сейчас ясно, что выдача ипотечных кредитов значительно сократилась. Кроме того, были введены жесткие ограничения на предоставление потребительских кредитов. Это также может привести к значительному сокращению объемов розничной торговли.

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Индикаторы бизнес-климата, которые предоставляет сам Центральный банк, также показывают некоторые признаки охлаждения. Так, показатель снизился с 10,6 в июне до 7,7 в июле – это приличное падение. Кроме того, индекс PMI в секторе услуг, по данным S&P, упал с 49,8 пункта в мае до 47,6 в июне.

На первый взгляд, всё это выглядит как негативный сигнал, который способен вызвать резкое замедление экономики ближе к концу года. И действительно, так оно и есть. Однако в этом есть и положительные аспекты. Резкое снижение показателей, предшествующих основным экономическим процессам, дает надежду на то, что Центробанк вряд ли решит повысить ключевую ставку 26 июля. Можно также вспомнить, что Заботкин недавно указывал, что пик инфляции, возможно, будет пройден в июле. Ожидаем в ближайшие дни данные от Росстата (они станут известны 24 числа), и есть все основания полагать, что уровень инфляции, достигший 9,25%, уже может быть преодолен.

Ведомство Набиуллиной, кажется, начинает достигать своих целей по резкому сдерживанию роста отечественной экономики. В Центробанке считают, что даже 3% роста — это ненормально, не говоря уже о 5%, и утверждают, что Россия не способна на такие темпы. Конечно же, такая логика основана на устаревших принципах 80-х годов прошлого века. Тем не менее, даже при нынешних высоких процентах, наша экономика сможет показать рост в 3% в этом году. А вот что будет дальше, остается под вопросом. Политика Центробанка оказывает негативное влияние, и многое будет зависеть от действий правительства в конце года. Удастся ли нам сохранить высокий уровень инвестиций, или же в 2025 году мы вновь начнем деградировать, демонстрируя темпы роста ВВП ниже среднемировых, покажет время.

#новости #экономика #рубль #центробанк #ипотека #кредит #набиуллина #ключевая ставка #инфляция в россии #перегрев экономика
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