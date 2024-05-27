Большая часть капитала банковской системы России сосредоточена в кредитах, выданных всего пяти крупным компаниям. Центробанк пытается оправдать эту ситуацию ограничениями в доступе к международным финансовым рынкам, однако не ищет альтернативных источников финансирования. Российские компании и банки предпочитают работать с ограниченным числом партнеров, не используя синдицированное кредитование или выпуск облигаций.

В последнем отчете Центрального банка Российской Федерации отмечается, что более половины капитала банковской системы страны сконцентрировано в кредитах, выданных всего лишь пяти огромным компаниям. Эта тенденция, хотя и наблюдалась на протяжении многих лет, начала проявляться особенно ярко с наступлением конца 2022 года.

В Центробанке оправдывают подобную ситуацию ограничениями в возможностях получения корпоративного финансирования на международных рынках. Конечно, понятно, что доступ к европейским и американским финансовым площадкам для России сильно ограничен. Однако стоит задаться вопросом о возможности привлечения инвестиций из стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Почему-то не происходит активного поиска альтернативных источников финансирования. Если в России существует перспективный бизнес-план или интересный проект, то почему бы не обратиться за кредитом, скажем, в казахстанский или китайский банк. Да, есть ограничения в виде вторичных санкций, но не все компании столь категорично опасаются их последствий.

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В Центробанке отмечают: "компании предпочитают работать с ограниченным числом банков по прямым договоренностям, не задействуя альтернативные источники кредитования, которые могли бы способствовать более широкому распределению рисков (синдицированное кредитование, выпуск облигаций)". Иными словами, многие компании в России почему-то предпочитают не заниматься привлечением капитала через эмиссию ценных бумаг на отечественном рынке.

Не отстают и российские банки: для них более удобно предоставлять основную часть кредитных ресурсов всего нескольким крупным компаниям, а затем уже обращать внимание на мелкий и средний бизнес только по необходимости финансирования. Так как для банков выдача кредитов малому и среднему бизнесу выглядит менее привлекательной, учитывая что значительная часть капитала уже занята.

Важно, что Центральный банк РФ должен стать двигателем прогресса, который не только анализирует текущую ситуацию, но и активно влияет на изменение обстоятельств. Представители ЦБ России должны договариваться, чтобы российские компании имели возможность получать кредиты от банков дружественных стран и разрабатывать механизмы привлечения капитала из финансовых систем тех же государств.

Кроме того, необходимо раскрыть проблему с российским фондовым рынком. Президент России неоднократно поручал Центробанку заняться своими обязанностями и исследовать вопрос упрощения доступа российского бизнеса к финансированию через биржу. Это требует не только финансовой грамотности, но и практических действий, в том числе объяснения предпринимателям процессов на рынке и помощи в их участии.

Текущую ситуацию с финансированием бизнеса в России можно охарактеризовать следующим образом: ЦБ РФ допустил самотек. В Банке России пытаются оправдаться, говоря: "российский банковский сектор всегда характеризовался высоким уровнем концентрации риска". Однако именно Центральный банк устанавливает правила игры для банков. В какой-то момент аналитическая функция регулятора стала доминировать над активными мерами.