Сбербанк начал выдавать исламскую ипотеку в двух регионах нашей страны. Продукт полностью соответствует нормам шариата, который запрещает давать деньги в долг под проценты. Но переплата по кредиту без процентов есть...

Сбербанк решил инновационно подойти к выдаче ипотеки, предлагая своим клиентам исламскую ипотеку вместе с "Домкликом". Этот продукт, в отличие от обычной ипотеки, полностью соответствует нормам шариата, что означает запрет на выдачу денег в долг под проценты. Несмотря на отсутствие процентных ставок, переплата все же присутствует.



Ипотека Мурабаха, как называется предложение Сбербанка, доступна для всех желающих, даже не являющихся мусульманами. Она уже работает в Башкирии и Дагестане, и, возможно, в будущем будет распространена на другие регионы страны. Главное отличие "исламской ипотеки" от классической заключается в том, что заемщик не платит проценты, а вместо этого предоставляет наценку на стоимость недвижимости. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) и подтвержден Шариатским консультационным советом. Благодаря этому, ипотечное финансирование в Сбербанке полностью соответствует нормам шариата.

Но соответствие шариатским стандартам имеет свои нюансы. В отличие от классической ипотеки, заемщик не может осуществлять частичное досрочное погашение, а может закрыть ипотеку только полностью. Это нужно учитывать, планируя свои финансовые возможности на длительную перспективу.

Еще одно важное отличие исламской ипотеки заключается в отсутствии налогового вычета на переплату. Вместо этого, заемщик может вернуть налоговые вычеты только за саму покупку недвижимости. Поэтому при выборе ипотечного кредита важно учитывать и скрытые затраты, связанные со страхованием ипотеки.



При нарушении условий договора ипотеки не предусмотрены штрафы и пени. Вместо этого, заемщик обязан сделать пожертвование в благотворительный фонд. Такое нарушение может негативно отразиться на кредитном рейтинге заемщика, поэтому важно строго соблюдать условия договора и быть ответственным в погашении задолженности.

Играя по разным правилам, исламская ипотека предлагает клиентам Сбербанка интересные возможности для приобретения недвижимости. В будущем, когда исламская ипотека станет доступна и в других банках, заемщикам предстоит сравнить конечную стоимость квартиры по классической и исламской ипотеке с учетом всех факторов. Возможно, это станет новым этапом в развитии ипотечного кредитования в России. Ждем христианскую ипотеку, поскольку Библия также запрещает брать деньги в долг под проценты в любой форме.