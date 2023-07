По всей видимости, таким образом поставщик игр пытается избежать обвинений в плагиате, поскольку зачастую невозможно предотвратить копирование генеративным ИИ чужих работ.

Для предотвращения проблем, связанных с интеллектуальной собственностью и плагиатом, Valve стала убирать из Steam игры, в которых задействован контент, созданный генеративным искусственным интеллектом. Чтобы избежать удаления, разработчики должны доказать, что они обладают правами на интеллектуальную собственность (фотографии, видео, произведения искусства и т.д.), найденную в наборе данных, использованных для обучения соответствующего ИИ.

Бывший гейм-дизайнер и основатель "GameDiscoverCo" Саймон Карлесс заметил в среду сообщение на Reddit, в котором подробно обсуждалось новое правило. Пользователь potterharry97 рассказал, что в его игре есть контент, который сгенерировал искусственный интеллект. Они попытались подать ее на участие в программе Steamworks Distribution Program, которую малые разработчики игр могут использовать для распространения своих игр. В ответ на их заявку, potterharry97 получил сообщение о том, что Valve не будет продавать игры в которых есть контент не принадлежащий разработчикам.

В сообщении Steam говорится, что игра содержит контент и материалы, который создал искусственный интеллект и который, по-видимому, был заимствован в источниках, которые защищены авторским правом. Valve считает, что контент сгенерированный с помощью ИИ не может юридически принадлежать разработчикам, поэтому им необходимо подтвердить все права на владением подобного контента.

В Steam давно продаются игры, созданные с помощью ИИ. Например, This Girl Does Not Exist.

Valve заявила, что у этого разработчика была единственная возможность удалить спорный контент, а затем повторно отправить свою игру. Игра будет полностью запрещена, если разработчик не удалит созданный ИИ контент. Potterharry97 удалил "любые очевидные признаки искусственного интеллекта" из своей игры, но Valve отказала ему во второй раз, заявив, что в игре остался контент, который создал ИИ и непонятно откуда он брал "вдохновение". Неясно, удалил ли Potterharry97 все созданные искусственным интеллектом материалы из своей игры или просто попытались их скрыть. Однако пользователь утверждает, что ему, вероятно, было отказано, потому что он уже был помечен как разработчик использующий ИИ-контент.

Поскольку все больше вещей в мире создается генеративным ИИ, вполне справедливо, что Valve будет пытаться разработать какую-то политику, чтобы защитить себя от судебных исков по интеллектуальной собственности. (Даже если сама Valve не занимается разработкой и публикацией работ, созданных с помощью ИИ, она получает часть прибыли от каждой игры, вне зависимости от того, ИИ это сделал или нет.) Но пока этот процесс кажется немного запутанным. Valve уже публиковала игры, созданные с помощью ИИ: например, This Girl Does Not Exist ясно заявляет в своем описании Steam, что «вся графика, все персонажи, сюжет и даже озвучка — были сгенерированы ИИ». В правилах программы Steamworks Distribution Program также ничего не говорится об ИИ, по крайней мере, на данный момент. Подобное отсутствие последовательности не может не расстраивать разработчиков и геймеров, особенно когда люди продолжают экспериментировать с материалами ИИ.