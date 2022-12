Для крошечной инфузории вирусы — не опасность, а еда.

реклама

Так называемый “круг жизни” диктует, что если живое существо существует, то оно, вероятно, является пищей для чего-то другого. Однако исторически вирусам удавалось избегать этого неофициального правила. Хотя многие организмы поедают вирусы случайно, когда они поедают другие живые существа, до сих пор не было известно ни одного организма, который намеренно поглощал бы вирусы.

Исследовательская группа из Университета Небраски в Линкольне идентифицировала первый известный «вировор» или организм, поедающий вирусы. Биолог Джон Делонг совместно со своими коллегами искал микробов, потребляющих вирусы, беря пробы пресной воды из близлежащего пруда. Вернувшись в лабораторию, команда выделила из образцов различные микробы и добавила в воду хлоровирус — вирус пресноводных водорослей. В конце концов, они нашли именно то, что искали: инфузорию (или одноклеточный организм с волосовидными ресничками), которую назвали Halteria.

Halteria под микроскопом.

Биологи знали о существовании хальтерий довольно давно, но они всегда думали, что инфузории питаются только бактериями. Но в лаборатории хальтерии проявили аппетит гораздо больший, чем у типичных водорослей: они охотно пожирали добавленный хлоровирус. Когда команда Делонга устранила все источники пищи, кроме хлоровируса, из резервуаров с образцами, инфузории выросли в 15 раз всего за два дня. Между тем, уровень хлоровируса упал до 1% от первоначальной популяции.

Делонг и его команда решили подтвердить аппетит Halteria к хлоровирусу, вводя вирусу флуоресцентный краситель. Достаточно скоро хальтерии начали светиться. Команда также увидела, что Paramecium bursaria, еще одна пресноводная инфузория, питалась хлоровирусом; однако после этого Paramecium не увеличились в размерах или популяции.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Вирусы состоят из воды и битком набиты таким «сырьем», как азот, фосфор и нуклеиновые кислоты, что делает их удобной закуской для организмов, желающих их съесть. Команда Делонга считает, что обнаружение вируса Halteria может послужить стимулом для более широких экологических исследований, например, связанных с водными пищевыми цепочками. Как отмечается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, современные модели пищевых цепочек пренебрегают взаимодействиями между вирусами и их хищниками, но исследование, которое провел Делонг, может способствовать расширению пищевых цепочек, включив в них потребление вирусов.