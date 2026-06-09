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Fantoci
Maxsun выпустила низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 5060 с тремя вентиляторами по цене $501
Главной конструктивной особенностью видеокарты стала оригинальная система охлаждения. Несмотря на уменьшенную высоту печатной платы, инженеры компании интегрировали в кулер три компактных вентилятора осевого типа.
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Китайский производитель компьютерных комплектующих Maxsun представил видеокарту GeForce RTX 5060 LP 8G S0 в низкопрофильном форм-факторе (LP - Low Profile). Новинка оснащена трехвентиляторной системой охлаждения, 8 ГБ памяти GDDR7 и одним 8-контактным разъемом питания. Розничная стоимость новинки на старте продаж составляет 501 доллар США.

Источник: videocardz.com

Устройство разработано для компактных ПК-сборок (Small Form Factor). Габариты видеокарты составляют 182 × 69 × 36 мм, что сопоставимо с высотой двух стандартных пластиковых карт. Аппаратной основой выступает графический процессор GB206 архитектуры NVIDIA Blackwell, произведенный по 4-нанометровому технологическому процессу. Площадь кристалла составляет 181 мм², транзисторный бюджет — 21,9 млрд. Чип включает 3840 ядер CUDA, 30 ядер трассировки лучей и 120 тензорных ядер.

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Видеокарта получила 8 ГБ видеопамяти нового стандарта GDDR7. Передача данных осуществляется по 128-битной шине с пропускной способностью 448 ГБ/с. Тактовые частоты графического процессора и видеопамяти полностью соответствуют эталонным спецификациям NVIDIA для десктопной модели RTX 5060; агрессивный заводской разгон не применяется.

Источник: videocardz.com

Заявленное энергопотребление (TDP) Maxsun GeForce RTX 5060 LP 8G S0 находится на уровне 145 Вт. Дополнительная подача питания реализована через один стандартный 8-контактный разъем PCIe. Рекомендуемая минимальная мощность блока питания составляет 450 Вт. Отвод тепла от графического чипа, элементов питания и микросхем памяти осуществляется через медное основание с тепловыми трубками и силиконовыми термопрокладками. Активная часть системы охлаждения представлена тремя вентиляторами, установленными вдоль платы.

Интерфейсная панель включает четыре порта для вывода изображения: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1. Поддерживается одновременный вывод изображения на несколько мониторов с максимальным разрешением до 7680 × 4320 пикселей (8K).

Источник: videocardz.com

На внутреннем рынке Китая розничная стоимость модели составляет 3399 юаней (около 501 доллара США или 36 000 российских рублей). Данная цена значительно превышает рекомендованную розничную стоимость базовых полноразмерных версий GeForce RTX 5060, которая установлена на отметке 299 долларов. На текущий момент дистрибуция модели ограничена азиатским регионом, подтвержденная информация о начале поставок в США и страны Европы отсутствует. В сегменте низкопрофильных решений данная видеокарта выступает конкурентом аналогичным трехвентиляторным LP-версиям RTX 5060 от ASUS, Gigabyte, INNO3D и ZOTAC.

#rtx 5060 #maxsun #maxsun rtx 5060 lp
Источник: videocardz.com
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