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Fantoci
Lenovo готовит к выпуску две новые портативные консоли: Legion Go 2 и Legion Go S
Новые модели являются логическим продолжением первой популярной версии Legion Go, выпущенной осенью 2023 года. Производитель решил развивать линейку в двух направлениях: премиальном и бюджетном сегменте.

Китайская компания Lenovo расширяет свою линейку портативных игровых устройств, представив миру сразу две новые модели в популярной серии Legion Go. Спустя всего год после дебюта оригинальной модели, компания анонсировала два устройства, каждое из которых нацелено на свою аудиторию. Первая модель – Legion Go 2 – это амбициозное продолжение, обещающее еще большую мощь и бескомпромиссную производительность, что, вероятно, отразится и на его стоимости. Второй новичок, Legion Go S, наоборот, делает ставку на легкость, компактность и доступность, стремясь привлечь геймеров, ценящих мобильность и не готовых переплачивать за топовые характеристики. Примечательно, что именно Legion Go S станет первой в истории портативной консолью от стороннего производителя, получившей официальную поддержку SteamOS – операционной системы, разработанной Valve, что открывает новые горизонты для любителей игр на этой платформе. Версия Go S также будет доступна и с предустановленной Windows 11, предоставляя пользователям выбор наиболее предпочтительной операционной системы.

Первое поколение Legion Go запомнилось многим фанатам портативного гейминга благодаря своим уникальным съемным контроллерам и внушительному 8.8-дюймовому QHD-дисплею с сенсорным управлением. Однако, внушительный вес устройства в 853 грамма (для сравнения, даже Steam Deck OLED, считающийся достаточно крупным, весит 635 грамм) являлся главным недостатком для некоторых пользователей. Высокая игровая производительность оригинального Legion Go обеспечивалась процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, который позволил консоли превзойти Steam Deck и на равных конкурировать с ASUS ROG Ally, еще одним популярным устройством в этом сегменте. Теперь же Lenovo намерена поднять планку еще выше, представив на этой неделе прототип Legion Go 2, который, несмотря на то, что пока находится на стадии разработки, уже демонстрирует значительное превосходство в мощности по сравнению с предшественником.

Прототип Legion Go 2. Источник: Lenovo

Согласно информации, прозвучавшей на выставке CES 2025, консоль Legion Go 2 получит передовой 144-герцовый OLED-дисплей PureSight с поддержкой технологии VRR, обеспечивающей плавное изображение. "Сердцем" устройства станет новейший процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, а объем оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7500 МГц увеличится до 32 ГБ, что вдвое превышает показатель первого Legion Go. Если финальная версия Legion Go 2 унаследует характеристики прототипа, покупателям будет доступна конфигурация с накопителем до 2 ТБ. Кроме того, Lenovo учла пожелания пользователей и внесла изменения в форму контроллеров и D-pad (крестовины), сделав их более эргономичными. Тем не менее, стоит отметить, что вес прототипа Legion Go 2 составляет 889 грамм, что немного больше, чем у предшественника.

Белая версия Legion Go S. Источник: Lenovo

Однако, несмотря на впечатляющие характеристики Legion Go 2, внимание многих поклонников портативного гейминга, вероятно, будет приковано к Legion Go S. Это устройство, отличающееся более легким корпусом и привлекательной ценой, позиционируется как более доступная и практичная альтернатива мощным, но зачастую громоздким портативным консолям, доминирующим на рынке. Ключевым моментом является то, что Legion Go S станет первой портативной консолью стороннего производителя, работающей под управлением SteamOS от Valve, что является настоящим сюрпризом для игрового сообщества. Впрочем, для тех, кто предпочитает экосистему Windows, будет доступна и версия с Windows 11. Legion Go S весит всего 740 грамм и оснащен несъемными контроллерами, 8-дюймовым WUXGA-дисплеем и специально разработанным процессором AMD Ryzen Z2 Go, а также 32 ГБ оперативной памяти.

На данный момент Lenovo не раскрывает информацию о стоимости и дате выхода Legion Go 2. Что касается Legion Go S, то версия с Windows 11 поступит в продажу уже в этом месяце по цене 730 долларов США. Версия же с SteamOS станет доступна в мае по более привлекательной цене в 500 долларов США.

#lenovo #ces 2025 #портативные игровые консоли #legion go 2 #legion go s #amd ryzen z1 extreme
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