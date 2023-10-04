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CriptoB
Инспекторы ФРС обвинили криптовалюты в крахе Silvergate Capital
По мнению ряда представителей из инспекции ФРС, банк Silvergate Capital постиг крах на фоне повышенной зависимости от высокорисковых вкладов в цифровых валютах и банального кумовства, что негативно отразилось на управлении организацией

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Согласно представителям инспекции Федеральной Резервной Системы, Silvergate Capital столкнулся с кризисом из-за увеличившейся зависимости от высокорискованных вкладов в цифровых валютах и недостаточной дисциплины в управлении организацией. В 2013 году компания пересмотрела свою стратегию, уделяя больше внимания клиентам, работающим с криптовалютой.

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Аналитики считают, что эти изменения в сочетании с рисками разнонаправленного финансирования привели к финансовым проблемам организации. К 2017 году общий объем вкладов в банке Silvergate Capital достиг 16 миллиардов долларов, что существенно превысило показатели 2010 года, когда банк был небольшим кредитным учреждением.

Эксперты Федеральной Резервной Системы подчеркивают, что с 2010 по 2017 год банк превратился в многоотраслевого кредитора, но большая часть вкладов клиентов не была застрахована или не приносила проценты. Если бы компания соблюдала все нормы, ей следовало бы обратиться в Федеральную Резервную Систему с соответствующим запросом.

Даже до краха Silvergate Capital многие государственные органы проявляли беспокойство по поводу деятельности банка.

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С течением времени стало явно видно, что организация стала слишком зависима от цифровых активов. Особенно это проявилось в 2022 году, когда из-за краха FTX инвесторы начали выводить многомиллиардные активы из сегмента цифровых активов. Федеральная Резервная Система также отметила, что потенциальные нарушения в Silvergate Capital касались не только криптовалют. Исследователи утверждают, что в руководстве организации установилось кумовство, что, в свою очередь, привело к формированию неэффективной корпоративной системы.

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