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BulgarNews
Китайский производитель AR-очков привлек $60 млн для конкуренции с Apple
Генеральный директор Xreal заявил, что компания намерена выйти на биржу в течение двух лет

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Очки дополненной реальности XREAL Air 2 Pro во время выставки CES 2024 в Лас-Вегасе.

По словам генерального директора Чи Сюй, производитель очков дополненной реальности Xreal планирует привлечь финансирование на сумму, превышающую 1 миллиард долларов, стремясь опередить будущие устройства от Apple Inc., Meta Platforms Inc. и Google, принадлежащей Alphabet Inc. По словам Чи, китайский стартап в ходе нового раунда инвестиций получил 60 миллионов долларов, в результате чего общая сумма инвестиций составила более 300 миллионов долларов. 

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«Это поможет нам масштабировать наши производственные мощности, а также исследования и разработки», — сказал он, добавив, что у компании достаточно мощностей для удовлетворения спроса на продукцию в этом году, но ей нужны деньги для выполнения заказов в 2025 году.

Xreal стремится проложить путь в дополненной реальности — технологии, которая накладывает данные и изображения на реальные изображения. По данным исследовательской фирмы IDC, в третьем квартале прошлого года на долю компании приходилось около половины рынка устройств только для дополненной реальности. На более крупном комбинированном рынке виртуальной реальности и дополненной реальности, известном как смешанная реальность, Meta является лидером, за ней следуют Sony Group Corp. и ByteDance Ltd. Xreal занимает около 4% от общего рынка.

Чи сказал, что его компания имеет возможность произвести от 500 000 до 1 миллиона единиц в этом году. Инвестиции должны позволить выпустить 2 миллиона устройств в следующем году. Компания рассчитывает получить от $100 млн до $150 млн выручки в этом году и от $200 млн до $300 млн в 2025 году.

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К слову, во время разработки Vision Pro Apple также работала над легкими очками только для дополненной реальности, похожими на те, что предлагает Xreal. Компания приостановила работу над этим устройством, потому что считала, что технология еще не готова, сообщило Bloomberg News в прошлом году. Meta и Google заявили, что планируют выпустить свои собственные потребительские очки дополненной реальности в ближайшие годы.

#apple #биржа #очки
Источник: bloomberg.com
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