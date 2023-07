По итогам первых тестирований выяснилось, что новинка примерно на 12–24% мощнее младшей модели на 8 ГБ в некоторых проектах, однако в других играх разница оказалась минимальной.

GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти протестировали в 15 играх. Несмотря на то, что новинка показала себя с положительной стороны, обозреватели не рекомендуют брать ее прямо сейчас из-за невыгодной цены.

Сегодня, через несколько дней после старта продаж графического ускорителя, в Интернете появилось видео подробного тестирования новинки. Заминку во времени можно объяснить тем, что в NVIDIA не предоставили заранее эту модель обозревателям, как это обычно бывает.

В самых требовательных играх видеокарта обеспечивает производительность от 12 до 24% больше, чем ее предшественник. Игроки заметили, что нет багов, связанных с частотой обновления кадров. Если брать игры, требующие больше видеопамяти по типу The Last of Us Part I, RTX 4060 Ti с 16 ГБ опережает своего предшественниками на 15-24%. Это говорит о том, что новинка обеспечивает комфортную производительность.





По окончании тестирования обозреватели пришли к выводу, что проходить современные игры при максимально выставленных настройках графики 8 ГБ памяти недостаточно. Они рекомендуют при выборе видеокарты обращать внимание на память, желательно, отдавать предпочтение 16 ГБ.

Геймеры и обозреватели оставили положительное впечатление о видеокарте. У нее действительно есть много достоинств, недостатком они считают высокую цену. Пока видеокарта продается от 500 долларов. Обозреватели считают оптимальной цену за товар примерно 350 долларов.

