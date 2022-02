Пользователь с ником kdrag0n в твиттере продемонстрировал возможность запуска Windows 11 на смартфоне Pixel 6. Помимо операционной системы от Microsoft ему удалось запустить несколько различных систем на Linux. Это стало возможно благодаря новому KVM гипервизора в последней бета-версии Android 13.

Несмотря на отсутствие поддержки апаратного ускорения графики, производительность системы держится на "достойном" уровне. После небольшой оптимизации результаты тестов следующие:

kdrag0n так же выложил запись, как он загружает операционную систему и авторизируется в Windows.

Booting Windows, logging in, using it a bit pic.twitter.com/r1ws0WFxOg

После этого энтузиаст решил протестировать возможность запуска игр. Подключив с помощью компьютера клавиатуру ему удалось поиграть в Doom(1993).

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m