Помимо этого ему удалось поиграть в DOOM

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Пользователь с ником kdrag0n в твиттере продемонстрировал возможность запуска Windows 11 на смартфоне Pixel 6. Помимо операционной системы от Microsoft ему удалось запустить несколько различных систем на Linux. Это стало возможно благодаря новому KVM гипервизора в последней бета-версии Android 13.

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Несмотря на отсутствие поддержки апаратного ускорения графики, производительность системы держится на "достойном" уровне. После небольшой оптимизации результаты тестов следующие:

kdrag0n так же выложил запись, как он загружает операционную систему и авторизируется в Windows.

Booting Windows, logging in, using it a bit pic.twitter.com/r1ws0WFxOg — kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022

После этого энтузиаст решил протестировать возможность запуска игр. Подключив с помощью компьютера клавиатуру ему удалось поиграть в Doom(1993).





Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m — kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022

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В своём твиттере kdrag0n рассказал, что в скором времени он "может" сделает подобные тесты и для macOS.