По его словам, разработчики больше фокусируются не на ошибках, а на предоставлении полной свободы действий игрокам

Сотрудник компании Bethesda рассказал, почему игры, выпускаемые ими, наполнены багами.

Согласно его словам, разработчики акцентируют внимание не на ошибках, а на расширении активности геймеров. Подробности были предоставлены вице-президентом по маркетингу Bethesda Питом Хайнсом в интервью с порталом GamesIndustry.biz.

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Он подчеркнул, что знаком с отношением геймеров к проектам студии. Игроки часто называют их забагованными. Хайнс рассказал, что разработчики не обращают внимание на ошибки, их приоритет – полная свобода действий в виртуальном мире.

Будь у компании желание, проекты стали бы безопаснее, с меньшим количеством рисков и багов. Но такие игры будут сильно ограничивать геймеров. Безусловно, проявятся мелочи в виде багов, но со временем их можно пофиксить, при этом игроки насладятся полным погружением в виртуальный мир.

Хайнс отметил, что отдельные моменты, которые геймеры расценивают как ошибки, изначально предусмотрены создателями. Когда разрабатывалась игра Starfield, он лично попросил вставить один баг. Но Хайнс не может быть уверенным, что его услышали.

Речь идёт про ошибку в городе Неон, находящемся на водной планете. Баг заключается в том, что в лифте внезапно появляется акула, которая с открытием дверей выкатывалась наружу. Ошибка достаточно интересная, Хайнс просил оставить её, но разработчики, скорее всего, пофиксили «оплошность», которая могла добавить «изюминки».