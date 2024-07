Устройство может получить улучшения в камере, процессоре или времени автономной работы, но подробности пока неизвестны.

Компания Nothing подтвердила, что Phone 2a Plus будет запущен в Индии 31 июля, пишет Gizmochina. Однако другими подробностями компания пока не поделилась.

источник изображения: GizmochinaПосле запуска Phone 2a в марте, Nothing представила новый смартфон под своим суббрендом CMF с уникальным модульным дизайном задней панели. Когда казалось, что компания закончила выпускать телефоны на год — было подтверждено, что Phone 3 будет запущен в 2025 году, как раз в тот момент, начали появляться слухи о другом устройстве, Phona 2a Plus. Много слухов поползло после того, как Nothing опубликовал в социальных сетях изображение Pokemon Mega Aerodactyl, за которым последовал отдельный знак «+».

Для тех, кто не знает, компания использует покемонов в качестве кодовых имен для своих устройств, а Phone 2a был внутренне назван Aerodactyl. Таким образом, упоминание Mega Aerodactly, за которым следует знак плюс, естественно, заставляет нас поверить в предстоящую модель «Plus» в линейке A-серии, если не конкретно Phone 2a Plus.

источник изображения: GizmochinaИндийский телекоммуникационный оператор Jio внес в свою базу данных устройство под названием Nothing Phone 2a Plus. Подробностей о Nothing Phone 2a Plus на данный момент очень мало. Пока неясно, чем модель Plus будет отличаться от стандартного Phone 2a. Nothing Phone 2a уже предлагает солидный пакет среднего класса с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7200 Pro и хорошую оптику.

Если вариант Plus увидит свет, он может похвастаться улучшениями в системе камеры, процессоре или времени автономной работы. Однако до тех пор, пока Nothing не предоставит официального подтверждения или не появятся более конкретные утечки, эти детали остаются неизвестными. Несмотря на то, что доказательства указывают на возможный Nothing Phone 2a Plus, все еще есть шанс, что у компании могут быть другие планы.