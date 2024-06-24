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Аскар_Техник
Honor представила новый смартфон Play 60 Plus
Honor выпустила смартфон Play 60 Plus в Китае с дисплеем 120 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ встроенной памяти, батареей 5000 мАч и быстрой зарядкой 35 Вт. Цена - от $206 до $234.

Компания Honor представила новый смартфон Play 60 Plus в Китае, сообщает gizmochina. Он стал преемником прошлогоднего телефона Honor Play 50 Plus, который имел дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Dimensity 6020 и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Ожидается, что Honor Play 60 Plus будет стоить от $206 до $234 в зависимости от объема памяти смартфона. 

  Вот технические характеристики Honor Play 60 Plus:

  • Дисплей: HD+ 720 x 1610 пикселей и частотой обновления 120 Гц
  • Процессор: Snapdragon 4 Gen 2
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Встроенная память: 256 ГБ или 512 ГБ
  • Батарея: 5000 мАч
  • Быстрая зарядка: 35 Вт
  • Основная камера: 50-мегапиксельная
  • Фронтальная камера: 5-мегапиксельная
  • Операционная система: Magic OS на базе Android 14

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Несмотря на то, что это телефон среднего класса, он поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. Также, стоит отметить, что телефон имеет боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудио разъем. Также устройство имеет степень защиты от пыли и воды IP64. Он выпускается в трех цветах, таких как Phantom Night Black, Moon Shadow White и Wonderland Green.

 

#honor
Источник: gizmochina.com
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