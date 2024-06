Honor выпустила смартфон Play 60 Plus в Китае с дисплеем 120 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ встроенной памяти, батареей 5000 мАч и быстрой зарядкой 35 Вт. Цена - от $206 до $234.

Компания Honor представила новый смартфон Play 60 Plus в Китае, сообщает gizmochina. Он стал преемником прошлогоднего телефона Honor Play 50 Plus, который имел дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Dimensity 6020 и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Ожидается, что Honor Play 60 Plus будет стоить от $206 до $234 в зависимости от объема памяти смартфона.

Вот технические характеристики Honor Play 60 Plus:

Дисплей: HD+ 720 x 1610 пикселей и частотой обновления 120 Гц

Процессор: Snapdragon 4 Gen 2

ОЗУ: 12 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ или 512 ГБ

Батарея: 5000 мАч

Быстрая зарядка: 35 Вт

Основная камера: 50-мегапиксельная

Фронтальная камера: 5-мегапиксельная

Операционная система: Magic OS на базе Android 14

Несмотря на то, что это телефон среднего класса, он поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. Также, стоит отметить, что телефон имеет боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудио разъем. Также устройство имеет степень защиты от пыли и воды IP64. Он выпускается в трех цветах, таких как Phantom Night Black, Moon Shadow White и Wonderland Green.