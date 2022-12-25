Существует вероятность, что, увидев три светящихся глаза в темноте, вы не броситесь наутек, а, напротив, побежите обниматься с любимым героем своего детства. Увы, пока нам остается лишь слушать чьи-то байки про Сэма Фишера.

Вроде бы мы все уверены, что Сэм Фишер давно ушел на заслуженный покой, но он продолжает «резвиться» в новой части своих приключений, которая вышла в приложении британской корпорации BBC в виде шестисерийного радиоспектакля. Не сложно представить себе, что у режиссеров этой постановки было богатое поле для деятельности, учитывая, что я сам когда-то увлечённо пересказывал своим друзьям, как я «раз и схватил охранника, хотя висел при этом вниз головой». Более того, по признанию создателей этой постановки, в их распоряжении находились аудиофайлы из всех частей игры, а поэтому звуки приглушенных выстрелов и падающих тел звукорежиссерам записывать заново не пришлось.

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А между тем слухи о переиздании Splinter Cell продолжают муссироваться в прессе. Очевидно, что компания Ubisoft была бы совсем не против расширить линейку своих продуктов, но для этого нужно иметь четкое виденье относительно того, как это сделать.

Напомним, что французский разработчик в основном специализировался на красочных платформерах про вымышленного персонажа по имени Rayman вплоть до 2000-х годов, когда благодаря приобретению студии Red Storm Entertainment, владевшей правами на издание игр по мотивам произведений Тома Клэнси, она смогла выйти на американский рынок со стелс-экшеном под названием Splinter Cell.

Тогда французам благоволило сразу несколько факторов: желание Microsoft иметь на оригинальной Xbox прямого конкурента Metal Gear, расцвет мобильных игр на платформе Java, который позволил издать несколько шедевральных частей Splinter Cell на кнопочных смартфонах, тем самым привлекая молодежь к франшизе, общая усталость игрового сообщества от «коридорных» шутеров — все это способствовало росту популярности серии.

Сегодня же выпускать стэлс-экшен в эпоху насыщенных цветами игр и доминирования открытых миров — это большой риск, тем более что в случае переработки значительной части геймплея первой игры Tom Clancy’s Splinter Cell выдать её за «переиздание» уже не получится, а мы движемся в эпоху тотальных и повсеместных переизданий.

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А потому пока французы продолжают предаваться нелегким размышлениям о том, что им делать не только с господином Фишером, но и с дорогим сердцу каждого олдфага безымянным принцем из Персии, британцы могут спокойно заняться воскрешением забытого нынче жанра радиоспектаклей, благо литературные корни Splinter Cell этому благоприятствуют.