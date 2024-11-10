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Cloudfisher
Австралия готовит полный запрет на доступ в социальные сети подросткам младше 16 лет
Что называется, очевидные решение не заставили себя долго ждать.

Если коронавирусные ограничения в большинстве западных стран вызвали ожесточенную публичную дискуссию, то в Австралии правительство пошло своим путем и наложило строжайший запрет как на посещение публичных мероприятий, так и на передвижение по стране. В этом смысле невозможно сказать, что Канберра следует в фарватере политики Вашингтона или крупных европейских столиц. Напротив — австралийцы идут своим путем в вопросах выбора своего будущего.


Этот тренд в очередной раз подтвердил австралийский премьер-министр Энтони Альбанез, когда публично заявил о намерении правительства ввести полный запрет на посещение социальных сетей подростками младше шестнадцати лет, вне зависимости от того, какого мнения родители придерживаются по этому вопросу.

Вашингтон никогда не делал большого секрета из того, что социальные сети были придуманы западными спецслужбами, в то время как апогеем их использования стала череда государственных переворотов на территории Ближнего Востока и Северной Африки, которая вошла в историю под общим названием «Арабская весна».  

Собственно, последние десять лет социальные сети используются преимущественно как инструмент ускорения рыночных циклов, поскольку каждое обрушение западных фондовых рынков отныне сопровождается небывалой информационной «накачкой» через соцсети, ведущей к тому, что люди быстрее соглашаются покупать обесценившиеся ценные бумаги.

Впрочем, новый раунд сражения за умы молодежи западные лидеры проиграли китайской социальной сети TikTok, что привело к тому, что даже участники  недавней президентской гонки в США вынуждены были платить юным инфлюенсерам для того, чтобы расположить к себе наиболее молодую часть американской аудитории.

Нетрудно догадаться, что австралийцы прекрасно осознают неспособность западных IT-гигантов составить конкуренцию компании ByteDance, чем и обусловлено решение запретить использование социальных сетей несовершеннолетними. Не вызывает сомнений, что правительство Альбанеза добьется поставленных перед собой целей, ведь несовершеннолетние лишены права голоса, а озабоченные родители будут только рады вернуть себе хотя бы иллюзию контроля над тем, какой контент потребляют их несовершеннолетие чада.

Вопрос лишь в том, а что Вашингтон и его союзники скажут, когда подобные запреты начнут появляться в других странах мира, ведь во все времена именно молодые были главным двигателем революционных движений, а потому и возможность влиять на их умы является вопросом национальной безопасности любого государства. Однако эту мысль ни американцы, ни европейцы не торопятся продвигать в массы.

#глобальное противостояние #социальные сети #австралия
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