Портал ITHome, ссылаясь на внутреннюю записку главы DeepSeek Лян Вэньфэна, адресованную разработчикам, сообщает, что выпуск флагманской мультимодальной нейросети DeepSeek V4 намечен на конец апреля.
Ранее в сети ходило множество слухов о дате релиза. Выход V4 ожидался в конце 2025 года, потом в районе китайских новогодних праздников, а позже – в марте.
Напомним, версия V3 была выпущена в декабре 2024 года. Уже через месяц на её основе создали модель R1, которая и принесла DeepSeek широкую популярность. Однако за последний год разработчики отошли от двух параллельных линеек, чтобы не путать пользователей, и сосредоточились на версиях V.
Актуальная модель DeepSeek сейчас имеет индекс V3.2 и заметно превосходит в тестах как V3.0, так и R1. Тем не менее от DeepSeek V4 ожидается гораздо более серьёзный прогресс.
Слухи приписывают новой версии полную мультимодальность и увеличенное в восемь раз контекстное окно – до миллиона токенов. Первое позволит системе работать не только с текстом, а второе существенно расширит объём информации, с которой способна работать модель.
Заметим, что на этой неделе в DeepSeek появился экспертный режим. Он лучше отвечает на сложные вопросы, а также обладает расширенной базой знаний вплоть до мая 2025 года. При этом DeepSeek V3.2, которая работает в «быстром» режиме, обучена лишь на данных до июля 2024 года.
Пользователи предполагают, что экспертный режим может быть ранней тестовой версией будущей DeepSeek V4. Впрочем, это пока остаётся лишь догадкой.