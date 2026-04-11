С момента релиза DeepSeek V3 прошло более года

Портал ITHome, ссылаясь на внутреннюю записку главы DeepSeek Лян Вэньфэна, адресованную разработчикам, сообщает, что выпуск флагманской мультимодальной нейросети DeepSeek V4 намечен на конец апреля.

Ранее в сети ходило множество слухов о дате релиза. Выход V4 ожидался в конце 2025 года, потом в районе китайских новогодних праздников, а позже – в марте.

Напомним, версия V3 была выпущена в декабре 2024 года. Уже через месяц на её основе создали модель R1, которая и принесла DeepSeek широкую популярность. Однако за последний год разработчики отошли от двух параллельных линеек, чтобы не путать пользователей, и сосредоточились на версиях V.

Фото: Reuters



Актуальная модель DeepSeek сейчас имеет индекс V3.2 и заметно превосходит в тестах как V3.0, так и R1. Тем не менее от DeepSeek V4 ожидается гораздо более серьёзный прогресс.

Слухи приписывают новой версии полную мультимодальность и увеличенное в восемь раз контекстное окно – до миллиона токенов. Первое позволит системе работать не только с текстом, а второе существенно расширит объём информации, с которой способна работать модель.

Заметим, что на этой неделе в DeepSeek появился экспертный режим. Он лучше отвечает на сложные вопросы, а также обладает расширенной базой знаний вплоть до мая 2025 года. При этом DeepSeek V3.2, которая работает в «быстром» режиме, обучена лишь на данных до июля 2024 года.

Пользователи предполагают, что экспертный режим может быть ранней тестовой версией будущей DeepSeek V4. Впрочем, это пока остаётся лишь догадкой.