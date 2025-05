Виной всему плохое состояние дел во внутренних студиях, а также выход консоли Switch 2 от Nintendo.

Портал Notebookcheck, ссылаясь на сообщения сразу двух известных инсайдеров, сообщает, что компания Sony впервые за очень длительное время может отказаться от каких-либо презентаций игр на летний период.

Напомним, хотя культовая конференция E3 уже давно не проводится, крупные игровые компании все равно устраивают презентации традиционно в начале июня. Долгое время Sony делала именно так, анонсируя новые игры на отдельном событии в июне или самом конце мая.

2025 год якобы может стать первым, когда Sony не будет устраивать вообще никаких собственных шоу и трансляций летом или незадолго до его наступления. Напомним, последнее крупное шоу PlayStation Showcase состоялось в мае 2023 года и длилось более часа. 30 мая 2024 года Sony ограничилась более скромной трансляцией State of Play, которая длилась 35 минут.

Портал Notebookcheck выдвигает две основные версии происходящего. Первая – Sony хочет избежать каких-либо анонсов на фоне медийного шума из-за выходящей 5 июня приставки Switch 2 от Nintendo. Вторая версия – японскому гиганту пока почти нечего показывать.

Последнее утверждение не лишено смысла, так как в последнее время из внутренних студий компании поступают противоречивые новости.

Так, флагманская студия Naughty Dog (авторы Uncharted и The Last of Us) за последнее время отменила сперва мультиплеерный проект во вселенной The Last of Us, а потом некую одиночную игру, которая находилась в разработке около года. При этом единственный анонсированный официально проект студии Intergalactic: The Heretic Prophet находится лишь на начальных этапах разработки.

Также в этом году стало известно об отмене не анонсированных игр от Bluepoint Games и Bend Studio (авторы Days Gone). Заметим, что последняя студия и вовсе не выпускала ничего ещё с 2019 года.

Вдобавок на днях стало известно об уходе из компании главы Haven Studios, которая занималась мультиплеерным проектом. Попутно флагманский и также мультиплеерный проект Marathon от Bungie столкнулся с низким интересом игроков во время тестирования, а вдобавок угодил в скандал, связанный с плагиатом.

Не самая положительная информация поступает и из других внутренних студий Sony: одни проекты отменяются, а на создание других уходит слишком много времени. В связи с этим компания могла, по данным инсайдеров, отложить свою крупную презентацию на сентябрь. Впрочем, какой-то отдельный анонс Sony все равно может внезапно сделать на одной из игровых конференций, которые будут проходить летом.

Прежде всего, это большая презентация Summer Game Fest, где, к слову, могут быть анонсированы новые части Tomb Raider (Лара Крофт) и Resident Evil. Также своё большое мероприятие проведёт Microsoft. Из более скромных конференций стоит отметить Future Games Show и PC Gaming Show. Все четыре презентации должны пройти в период с 6 по 8 июня.