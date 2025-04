Обновление One UI 8 должно привнести заметные изменения во встроенный браузер, приложение «Погода», файловый менеджер и другие элементы системы.

В этом месяце Samsung наконец-то начала обновление своих гаджетов до One UI 7 – крупнейшего апдейта фирменной оболочки за всё последнее время. К удивлению пользователей, в апреле также началось и внутреннее тестирование One UI 8, который ожидали значительно позже.

Спешка корейского гиганта связана с желанием синхронизировать выпуск One UI с выходом новых версий Android. Если One UI 7 базируется на Android 15, то в основе One UI 8 будет уже Android 16. Первые отзывы на One UI 8 от портала SamMobile, который получил доступ к тестовым сборкам, были весьма негативными. Сообщалось, что нововведений почти нет, а багов и недоработок весьма много.

Теперь же доступ к более свежим тестовым сборкам получило издание SammyGuru. Они нашли заметно больше отличий. Так, сообщается о значительной визуальной переработке встроенного браузера Samsung Internet. У него изменился перечень элементов на главной странице, а также появилась картинка-фон вместо сплошной заливки. Причём картинку можно будет менять.

Обновлённый Samsung Internet.



Авторы отмечают, что расстояние между элементами стало заметно больше. Вдобавок всплывающие уведомления и диалоговые панели теперь имеют новый эффект размытия. SammyGuru считают, что в этом плане One UI 8 продолжает работу, начатую в One UI 7. Также обновились меню: в них можно увидеть новый набор пиктограмм и всё тот же эффект размытия.

Перемены явно понравились тестировавшим апдейт журналистам, редизайн они назвали «фантастическим». Сам интерфейс, по их мнению, стал значительно более упорядоченным и менее хаотичным.

Несколько дней назад тот же ресурс SammyGuru сообщил о большой переработке в One UI 8 приложения «Погода». По сравнению с One UI 7 изменился дизайн, появились новые анимационные эффекты, которых не было раньше. Samsung настолько увлеклась мелочами, что теперь даже анимированный персонаж, который шагает к центру экрана, всегда одет по погоде. К примеру, при дожде на нём можно заменить специальную накидку и зонт.

Приложение погоды: One UI 7 (слева) против One UI 8.



Более ранняя информация от SammyGuru также указывает на значительно обновлённое приложение «Галерея», наличие новых элементов персонализации и несколько новых функций для более удобного управления файлами в файловом менеджере. Обещаются новые, связанные со звонками, виджеты на экране блокировки, а также расширенные возможности по отправке файлов на другие устройства.

Вдобавок благодаря One UI 8 некоторые функции ПО, которые были временным эксклюзивом серии S25 с One UI 7, станут доступны на других смартфонах. Например, это касается функций записи log-видео и «Мой день» (персонализированные настраиваемые сводки различной информации).

Авторы резюмируют, что One UI 8 не будет таким же огромным обновлением, как One UI 7. Однако, несмотря на крайне сжатые сроки разработки, без заметных новшеств все равно не обойдётся. Работу над One UI 8 могут закончить уже к концу июня. Первыми гаджетами на его основе станут выходящие в июле складные Fold 7 и Flip 7. Далее начнут обновляться другие устройства, в первую очередь это будут флагманы серии Galaxy S25.