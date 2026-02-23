ИИ-агент Perplexity будет использоваться в стандартных приложениях Samsung

Samsung сделала продвижение в области искусственного интеллекта для линейки смартфонов Galaxy S26, интегрировав ИИ-агента Perplexity. Этот агент дополнит уже существующие возможности, такие как обновленный Bixby, в будущих флагманских устройствах Galaxy S. Теперь это не просто набор интеллектуальных функций, а система, способная координировать работу различных ИИ-помощников для выполнения пользовательских задач. Согласно исследованиям, около 80% пользователей уже активно используют более двух различных ИИ-инструментов для решения разнообразных задач.

Ранее появилась информация о поддержке голосовой команды «Hey Plex» на телефонах Samsung в приложении Perplexity для управления сервисами Samsung. Теперь, с официальным подтверждением от Samsung, стало ясно, как будет функционировать новый ИИ-агент. Владельцы Galaxy S26 смогут активировать Perplexity командой «Привет, Plex» или продолжительным нажатием соответствующей боковой кнопки.

Perplexity будет использоваться в стандартных приложениях Samsung, включая «Заметки», «Календарь», «Галерея», «Часы» и «Напоминания», а также в некоторых сторонних приложениях, что позволит пользователям работать без необходимости переключения между ними. Samsung позиционирует Perplexity не как обычное приложение или чат-бота, а как системного ИИ-агента, который понимает контекст операционной системы и способен выполнять многошаговые задачи в фоновом режиме.

Samsung также проводит тестирование новой версии Bixby как голосового помощника на устройствах серии Galaxy S26. Тем не менее компания стремится создать открытую экосистему, включающую несколько ИИ-агентов, вместо того чтобы привязывать пользователей к одному сервису. На данный момент известно, что ИИ-агент Perplexity будет интегрирован исключительно в серию устройств Galaxy S26, но Samsung намекает на возможное расширение интеграции этого ИИ-агента на другие модели телефонов в будущем.