10test
ИИ-агент Perplexity появится на смартфонах Galaxy S26
ИИ-агент Perplexity будет использоваться в стандартных приложениях Samsung

Samsung сделала продвижение в области искусственного интеллекта для линейки смартфонов Galaxy S26, интегрировав ИИ-агента Perplexity. Этот агент дополнит уже существующие возможности, такие как обновленный Bixby, в будущих флагманских устройствах Galaxy S. Теперь это не просто набор интеллектуальных функций, а система, способная координировать работу различных ИИ-помощников для выполнения пользовательских задач. Согласно исследованиям, около 80% пользователей уже активно используют более двух различных ИИ-инструментов для решения разнообразных задач.

Ранее появилась информация о поддержке голосовой команды «Hey Plex» на телефонах Samsung в приложении Perplexity для управления сервисами Samsung. Теперь, с официальным подтверждением от Samsung, стало ясно, как будет функционировать новый ИИ-агент. Владельцы Galaxy S26 смогут активировать Perplexity командой «Привет, Plex» или продолжительным нажатием соответствующей боковой кнопки.

Perplexity будет использоваться в стандартных приложениях Samsung, включая «Заметки», «Календарь», «Галерея», «Часы» и «Напоминания», а также в некоторых сторонних приложениях, что позволит пользователям работать без необходимости переключения между ними. Samsung позиционирует Perplexity не как обычное приложение или чат-бота, а как системного ИИ-агента, который понимает контекст операционной системы и способен выполнять многошаговые задачи в фоновом режиме.

Samsung также проводит тестирование новой версии Bixby как голосового помощника на устройствах серии Galaxy S26. Тем не менее компания стремится создать открытую экосистему, включающую несколько ИИ-агентов, вместо того чтобы привязывать пользователей к одному сервису. На данный момент известно, что ИИ-агент Perplexity будет интегрирован исключительно в серию устройств Galaxy S26, но Samsung намекает на возможное расширение интеграции этого ИИ-агента на другие модели телефонов в будущем.

#samsung #galaxy s26 #perplexity #bixby
Источник: androidauthority.com
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
5
Google сделала доступной запись звонков в приложении «Телефон» на аппаратах Pixel по всему миру
1
Астрономы назвали пробудившуюся после 100 млн лет черную дыру «космическим вулканом»
+
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате миллиард рублей за десять дней
+
Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
+
Moore Threads выпустила ноутбук MTT AIBOOK на базе китайского ARM процессора
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
5
Глава Valve ответит в суде по иску на £656 млн из-за 30-процентной комиссии Steam
2
Российский самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 успешно выполнил сертификационные полёты
+
Покупатель приобрёл комплект DDR5 почти в пять раз дешевле из-за ошибки продавца
1
NASA планирует запуск лунной миссии Artemis II с астронавтами после завершения испытаний ракеты
1
Обновлённые «Волги» с уникальными характеристиками поступят в продажу в третьем квартале 2026 года
1
Анонс десктопных процессоров Intel Nova Lake-S переносится на начало 2027 года
1
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
+
Запуск настольных процессоров AMD Ryzen 10000 и Intel Nova Lake может быть перенесён на 2027 год
3
Одновентиляторная RTX 5070 от Colorful грелась в играх меньше Founders Edition, но больше шумела
+
Hardware Unboxed оценили важность долгосрочной поддержки сокетов
6
В семействе Bartlett Lake-S для сокета LGA 1700 шесть 10- и 12-ядерных процессоров только с P-ядрами
2
Tom's Hardware: RTX 5060 Ti 8 ГБ стала последней моделью в линейке RTX 50 по рекомендованной цене
2
В США благодаря функции «SOS» на iPhone удалось обнаружить попавших в лавину туристов
+

Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
1
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
6

rackshazz
08:48
Вместо Core Ultra. И еще 16ядерной модели не хватает
В семействе Bartlett Lake-S для сокета LGA 1700 шесть 10- и 12-ядерных процессоров только с P-ядрами
Эля Курбанова
08:36
Кингбанк с хайникса перешел на ляо-шмяо? ))
Цены на китайскую DDR5 сравнялись с западными — 32 ГБ стоят около $525
Имя Фамилия
08:26
На ру сайте пишите. а оно здесь не работает. пиши про алису
Gemini начнёт использовать карты Google для повышения точности поисковых результатов
Имя Фамилия
08:23
Мужик сказал- мужик сделал
Tesla анонсировала новую бюджетную версию Cybertruck за $60 000
Сергей Анатолич
08:22
Молодец. Есть чо жертвовать!
Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
3vova1vova2
08:18
барыги начали сдуваться 😂 😎 😱
Цены Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT в Японии упали на 15-20%
Димасик
07:30
Приложение для дебилов, кто все подряд на свои устройства ставят!)
Вредоносное приложение PromptSpy стало одним из первых на Android с применением ИИ
Димасик
07:28
Тоже нахрен не вперлась игра!
GizmoChina: В сети появилась страница с предзаказом GTA 6
Димасик
07:28
Да кому этот кибертрак нужен то, страшное подобие машины!)
Tesla анонсировала новую бюджетную версию Cybertruck за $60 000
Garthar
06:56
Ой чегото то тут пиздеж лютейший. Удалил бы он все только с ключем rmdir * /Y, а в начале строки указана маска по которой он удалял, т.е. уже не все. Ну и после такого удаления данные достаточно легко...
Один ошибочный символ в коде от ChatGPT стер все данные с диска разработчика
