Новое приложение Xbox позволяет запускать свыше 85% игр из библиотеки Game Pass на настольных ПК с ARM-процессорами

Компания Microsoft расширяет границы экосистемы Xbox, представив адаптированную версию приложения Xbox для компьютеров под управлением Windows 11, оснащенных ARM-процессорами. Таким образом, любое устройство с Windows 11 на базе ARM, по мнению Microsoft, может функционировать как "Xbox", независимо от соответствия традиционным аппаратным требованиям, предъявляемым к консолям Xbox.

Владельцы настольных ПК с ARM-чипами теперь могут загрузить и установить приложение Xbox, получив, тем самым, доступ к значительной части библиотеки Game Pass. Microsoft заявляет, что свыше 85% игр, представленных в Game Pass, адаптированы для оптимальной работы на подобных устройствах, и компания продолжает активно работать над увеличением этого процента. Запуск поддерживаемых игр локально не должен вызывать каких-либо сложностей.

Для игр, которые не запускаются на устройстве пользователя, Microsoft предоставляет облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming. За последнее время этот сервис приобрел заметную популярность и расширил географию своего присутствия, став доступным во многих новых регионах. Важным фактором роста стал тот факт, что Xbox Cloud Gaming теперь интегрирован во все варианты подписки Game Pass, а не только в наиболее дорогой Ultimate, как это было раньше.