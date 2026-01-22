Сайт Конференция
10test
Приложение Xbox теперь доступно для ПК с Windows 11 на базе ARM-процессоров
Новое приложение Xbox позволяет запускать свыше 85% игр из библиотеки Game Pass на настольных ПК с ARM-процессорами

Компания Microsoft расширяет границы экосистемы Xbox, представив адаптированную версию приложения Xbox для компьютеров под управлением Windows 11, оснащенных ARM-процессорами. Таким образом, любое устройство с Windows 11 на базе ARM, по мнению Microsoft, может функционировать как "Xbox", независимо от соответствия традиционным аппаратным требованиям, предъявляемым к консолям Xbox.

Владельцы настольных ПК с ARM-чипами теперь могут загрузить и установить приложение Xbox, получив, тем самым, доступ к значительной части библиотеки Game Pass. Microsoft заявляет, что свыше 85% игр, представленных в Game Pass, адаптированы для оптимальной работы на подобных устройствах, и компания продолжает активно работать над увеличением этого процента. Запуск поддерживаемых игр локально не должен вызывать каких-либо сложностей.

Для игр, которые не запускаются на устройстве пользователя, Microsoft предоставляет облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming. За последнее время этот сервис приобрел заметную популярность и расширил географию своего присутствия, став доступным во многих новых регионах. Важным фактором роста стал тот факт, что Xbox Cloud Gaming теперь интегрирован во все варианты подписки Game Pass, а не только в наиболее дорогой Ultimate, как это было раньше.

#windows 11 #arm #xbox #game pass
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Сергей Селиванов
07:29
Чимба до сих пор считает отсутствие WINE проблемой? Мне интересно, а когда он догадается, что в стиме системный wine не используется, а качается извне их proton?
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Сергей Селиванов
07:27
Если выбирать между софтом двугодровалой давности и софтом, выпущенным вчера, то в моём случае я бы выбрал вчерашний софт.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Megard
07:21
И что же РФ получит за этот 1 млрд. долларов? Стул на котором можно сидеть?
Владимир Путин: Россия готова выделить $1 млрд в «Совет мира» из замороженных в США активов
Megard
07:18
Доброе слово и пистолет делают свое дело )
NYT: Дания может передать США часть территории Гренландии
Антон Бракоренко
06:50
В каком месте тут "инновационный" дизайн? Куча таких наушников уже все кто хотел выпустили, хуавеи вроде были первыми года 2 назад...
Компания Sony выпустила беспроводные наушники LinkBuds Clip с новой конструкцией корпуса
Любое Имя
06:46
Не надо пургу нести,укроботва
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
lighteon
06:11
Серверное оборудование может быть старым и пока новое не закупалось. В бюджетной организации в которой я работал стояли древние компьютеры на Windows 7. Но моего начальника регулярно футболили, со сло...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Лев корл
06:11
пускай радуется, что не кирпич продали (обычный, облицовочный, было и такое)
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
Константин Губер
03:33
Ага и то что самсунг а56 128 , можно купить за 25 к, тут совсем ни причем.
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
A Klyutchenya
03:11
МногоБукафф... Ниасилил. КГ/АМ ... Критерии сравнения тёплого и мягкого непонятны.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
