10test
Компания GMKtec представила мини-ПК NucBox K16 с процессором Ryzen 7 7735HS и 32 Гбайт ОЗУ
За обработку графики в мини-ПК отвечает встроенный модуль Radeon 680M с максимальной частотой 2200 МГц, который дает возможность играть в игры с невысокими требованиями

Компания Gmktec представила свой новый мини-ПК NucBox K16, разработанный для профессионалов в сфере контента и любителей компьютерных игр, которым необходима мощность настольной системы в компактном форм-факторе.

В основе NucBox K16 лежит процессор AMD Ryzen 7 7735HS, построенный на архитектуре Zen 3+. Этот процессор содержит 8 ядер и 16 потоков, способных разгоняться до 4,75 ГГц. За графику отвечает интегрированный модуль Radeon 680M с рабочей частотой до 2200 МГц, позволяющий запускать нетребовательные игры и справляться с ресурсоемкими задачами.

Мини-компьютер оснащен 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, функционирующей на частоте 6400 МТ/с. Важно отметить, что память распаяна на плате и не подлежит расширению. Для хранения данных NucBox K16 предлагает два слота M.2 2280 PCIe 4.0 x4, поддерживающих установку твердотельных накопителей общей емкостью до 16 ТБ. В стандартной комплектации мини-ПК предлагаются SSD PCIe 3.0 на 512 ГБ или 1 ТБ.

Gmktec оснастила устройство универсальным портом USB4 и интерфейсом OCuLink. USB4 обеспечивает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с, вывод изображения через DisplayPort 1.4 с поддержкой разрешения 8K при 60 Гц и зарядку мощностью до 100 Вт. Порт OCuLink предназначен для подключения внешних видеокарт с пропускной способностью PCIe Gen4 до 64 Гбит/с.

На передней панели расположены кнопка включения, пара портов USB 3.2 Gen 2, полнофункциональный порт USB4 Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и коннектор OCuLink. Сзади находятся еще два порта USB 3.2 Gen 2, разъемы HDMI и DisplayPort, два порта LAN 2,5 Гбит/с и вход для адаптера питания. NucBox K16 позволяет одновременно подключать до трех мониторов.

Корпус мини-ПК изготовлен из алюминия и имеет компактные размеры 107 x 111 x 56 мм. Эффективное охлаждение корпуса обеспечивается двумя вентиляторами, медными тепловыми трубками и оптимизированной системой циркуляции воздуха.

Официальный старт продаж GMKtec NucBox K16 намечен на 20 января 2026 года. Модель с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD будет стоить 679,99 долларов США, а версия с 1 ТБ SSD – 729,99 долларов США.

#мини-пк #gmktec #radeon 680m #nucbox k16 #ryzen 7 7735hs
Источник: gizmochina.com
