Скорее всего новым смартфоном со встроенным вентилятором будет Redmi K90 Ultra

В Китае наблюдается взрывной рост популярности гаджетов, оснащенных активным охлаждением, и многие компании активно внедряют эту технологию в свои продукты. По информации, опубликованной Digital Chat Station в китайской социальной сети, компания Xiaomi также разрабатывает собственное устройство с активным вентилятором.

Сообщается, что сердцем этого девайса станет процессор MediaTek Dimensity 9500, а дисплей получит разрешение "1.5K" и очень высокую частоту обновления, конкретные цифры пока не называются. Вентилятор будет интегрирован в блок камер. Несмотря на наличие движущихся частей, вся конструкция получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Вероятно, речь идет о готовящемся к выходу Redmi K90 Ultra, на что указывает выбор чипсета (предыдущие модели Ultra в линейке K традиционно оснащались самыми производительными процессорами MediaTek).