OnePlus Turbo включает чип Snapdragon 8 Gen 4, который совместно функционирует с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища

В преддверии скорого выхода на китайский рынок новой геймерской серии смартфонов Turbo от OnePlus, уже сформировалось понимание ключевых характеристик дебютной модели. Недавнее появление OnePlus Turbo в бенчмарке Geekbench указало на использование процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Теперь же устройство, сохранившее номер модели PLU110, было замечено и в AnTuTu.

Согласно листингу, OP Turbo действительно оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, работающим в связке с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, что позволило ему набрать впечатляющие 2 609 327 баллов.

Для сопоставления, топовый OnePlus 15, функционирующий на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, демонстрирует результат в 3 688 274 балла, в то время как недавно представленный OnePlus 15R с процессором Snapdragon 8 Gen 5 показал 3 168 069 баллов.

Опубликованные данные подтверждают наличие в OP Turbo оперативной памяти стандарта LPDDR5X, накопителя UFS 4.1 и дисплея с повышенной частотой обновления 165 Гц. Предварительные утечки также указывали на наличие 6,7-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K, основной 50-мегапиксельной камеры и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля.

Однако наиболее примечательной особенностью устройства, по слухам, станет аккумулятор емкостью 9000 мАч – самый большой в истории смартфонов OnePlus. Ожидается также поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.