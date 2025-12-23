Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Опубликованы результаты игрового смартфона OnePlus Turbo в бенчмарке AnTuTu
OnePlus Turbo включает чип Snapdragon 8 Gen 4, который совместно функционирует с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища

В преддверии скорого выхода на китайский рынок новой геймерской серии смартфонов Turbo от OnePlus, уже сформировалось понимание ключевых характеристик дебютной модели. Недавнее появление OnePlus Turbo в бенчмарке Geekbench указало на использование процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Теперь же устройство, сохранившее номер модели PLU110, было замечено и в AnTuTu.

Согласно листингу, OP Turbo действительно оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, работающим в связке с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, что позволило ему набрать впечатляющие 2 609 327 баллов.

Для сопоставления, топовый OnePlus 15, функционирующий на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, демонстрирует результат в 3 688 274 балла, в то время как недавно представленный OnePlus 15R с процессором Snapdragon 8 Gen 5 показал 3 168 069 баллов.

Опубликованные данные подтверждают наличие в OP Turbo оперативной памяти стандарта LPDDR5X, накопителя UFS 4.1 и дисплея с повышенной частотой обновления 165 Гц. Предварительные утечки также указывали на наличие 6,7-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K, основной 50-мегапиксельной камеры и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля.

Однако наиболее примечательной особенностью устройства, по слухам, станет аккумулятор емкостью 9000 мАч – самый большой в истории смартфонов OnePlus. Ожидается также поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

#oneplus #oled #snapdragon 8 gen 4 #turbo #oneplus 15r
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
6
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
12
В Турции начали строительство 300-метрового авианосца
2
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
Бюджетные Intel Core Ultra 5 335 и Core Ultra 5 325 протестированы в Geekbench
+
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
3
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
+
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Портативные колонки Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 станут желанным подарком на Новый год
+
Во Франции построят атомный авианосец в 2030-х годах
3
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
371
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
14
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
10
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
1
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
9
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

antej90
00:03
Полезная статья
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 2. Термопрокладки 0.5 мм
timson74
23:37
Непонятно, откуда столько реверансов в сторону очень среднего БП... Платформа CWT GPX - откровенно бюджетная, схемотехника - да, более-менее современная, но вот компонентная база - сплошной Тайвань и ...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
Леонтьев Сергей
23:34
Вообще в Саранске подобные кузова 60 лет уже делают, и не только для ГАЗонов
В России создали самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси «Садко 9»
Леонтьев Сергей
23:33
Не семдесять, а 60 лет тому назад запущено производство первого серийного самосвала с 3-х сторонней разгрузкой платформы модели ГАЗ-САЗ-53Б.
В России создали самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси «Садко 9»
Илья Старинов
23:24
А что просто переустановить уже не модно, нужно голову себе и людям глумить?
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Dzhereli
23:03
В РКН фашисты сидят. Сейчас у них мечта изолировать сеть от мирового интернета для внедрения идеологии фашизма
В WhatsApp* осудили действия РКН и заявили о готовности бороться за пользователей из России
Дмитрий Еременко
22:12
С LGA 1151 на АМ4 проблем не будет, т.к. у них разметка gpt. Я же прошу подсказать как сперва клонировать ОС, а затем с mbr сделать перенос в gpt.
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Терминатор
22:10
БИОС прошил было 61200 стало еще больше зашибись. Ладно пошел дальше настраивать sistems.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Валентин Швец
22:07
Если ты в 2017 купил Ryzen 1600 и потом проапгрейдил его на Ryzen 5600, я тебя поздравляю, это реально круто, но время идет, и всё меняется. В реальности 90% людей собирают ПК, который выгоден здесь и...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Валентин Швец
22:07
Я сам люблю процессоры AMD за 3D-кеш, энергоэффективность, за производительность в играх и за то, что заставили Intel шевелиться. Но вы необоснованно и довольно-таки агрессивно накинулись на человека,...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter