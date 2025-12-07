Мини-компьютер функционирует на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 с встроенной видеокартой Radeon 8060S

Aoostar представила Nex395, свой компактный ПК на платформе AMD Strix Halo, о котором впервые стало известно в начале июля 2025 года. Тем не менее итоговая версия устройства несколько отличается от изначальной концепции компании. Незадолго до запуска производитель сообщил о внесенных изменениях в конструкцию мини-ПК.

Как и сообщалось ранее, этот мини-ПК имеет в своем арсенале 128 ГБ оперативной памяти, но ключевой особенностью является использование LPDDR5X со скоростью 8533 МТ/с. Компания Утверждает, что такая память позволит Nex395 эффективно справляться с большинством задач, связанных с ИИ.

Мини-ПК работает на процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с интегрированной видеокартой Radeon 8060S. На сегодняшний день, это наиболее производительное интегрированное графическое решение от AMD. Результаты тестирования демонстрируют, что его возможности сравнимы с производительностью ноутбука, укомплектованного видеокартой Nvidia RTX 4070.

Этот мини-ПК предлагает три разъема M.2 для установки твердотельных накопителей PCIe 4.0, что позволяет расширить хранилище данных. Производитель особенно гордится системой охлаждения Glacier VC, которая гарантирует устойчивую работу даже при интенсивном использовании. Для подключения различных устройств предусмотрен богатый набор портов. Пользователям доступны: 2x USB4, 2x 2.5G Ethernet, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI и 3,5 мм аудиоразъем.

Компания акцентирует внимание на компактном форм-факторе своего Nex395, режиме производительности в 140 Вт и простоте разборки устройства. На данный момент предлагается только одна версия Nex395 с 2 ТБ памяти, которая в Китае оценивается в 2121 доллар США. Ожидается глобальный релиз Nex395, но точные сроки Aoostar пока не называет.