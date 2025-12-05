Есть возможность, что сюжет между сериалом и новым выпуском игры Tomb Raider будет иметь определенную связь

Несмотря на то, что разработка следующей игры Tomb Raider окутана неизвестностью, возможно, в ней произойдут значительные перемены. Хотя ходят слухи о возможном открытом мире, недавно появившиеся сведения указывают на важный переломный момент для франшизы, который может вызвать неоднозначную реакцию среди поклонников.

Последние месяцы оказались непростыми для Crystal Dynamics, отмеченные рядом сокращений, что порождает беспокойство о дальнейшей судьбе серии. Тем не менее работа над сериалом для Amazon Prime продолжается, и этот факт, несмотря на кажущуюся незначительность, может оказать влияние на игру.

Story Kitchen недавно поделилась информацией об этих двух проектах, намекая на их взаимосвязь. Более того, существует вероятность сюжетного сходства, что позволяет предположить определенную связь между сериалом и следующей игрой Tomb Raider.

Если данная гипотеза подтвердится, то персонажи могут оказаться схожими, подразумевая, что Софи Тернер может воплотить образ Лары Крофт и в игре. Однако стоит относиться к этому с осторожностью, поскольку пока это всего лишь слухи. Более того, Crystal Dynamics пока не торопится раскрывать детали своего нового проекта, несмотря на то, что известно об использовании Unreal Engine 5. Остаётся дождаться официальных заявлений от разработчиков, которые могут прозвучать на церемонии The Game Awards 2025.