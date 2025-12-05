Акустика Premium 801 оснащена инновационным ленточным излучателем SSD для высокой скорости нарастания сигнала

Компания Piega пополнила свою линейку Premium Gen2 новой флагманской парой напольных акустических систем Premium 801.

Линейка Premium Gen2, с момента своего дебюта в начале текущего года, включала в себя всего две модели: полочную акустику Premium 301 Gen2 и напольную акустику Premium 701 Gen2. С появлением Premium 801 производитель усилил свою линейку третьей моделью.

Каждый динамик акустики Premium 801 оснащен инновационным ленточным излучателем SSD (Super Symmetric Drive), который, по утверждению производителя, "гарантирует высокую скорость нарастания сигнала и проработку звуковых нюансов".

Отличительной чертой акустики Premium 801 (в отличие от Premium 301 Gen2 и Premium 701 Gen2) является то, что ее твитер работает в паре со специально разработанным рупором, который обеспечивает более низкую частоту кроссовера (около 2,7 кГц).

Акустическая система Premium 801 имеет схожую трехполосную конструкцию, как и другая напольная модель этой линейки – Premium 701 Gen2, но оснащена четырьмя низкочастотными динамиками (вместо двух), а также теми же среднечастотными динамиками с перенастроенным кроссовером.