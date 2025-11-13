Мини-ПК Steam построен на специализированном чипе AMD с архитектурой Zen 4

Компания Valve представила обновлённую версию своей некогда популярной Steam Machine. Это воскрешение настольной консоли Steam работает на базе кастомного чипа AMD с архитектурой Zen 4 (шесть ядер) и графическим процессором с 28 вычислительными блоками (TDP 110 Вт).

Устройство обладает 16 ГБ ОЗУ DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. В качестве накопителя предлагаются варианты на 512 ГБ и 2 ТБ, с возможностью расширения памяти посредством карт microSD. Коммуникационные возможности Steam Machine представлены портами DP 1.4, HDMI 2.0, двумя USB 3.2 Type-A, двумя USB 2.0 Type-A, одним USB 3.2 Gen2, Ethernet 1 Гбит/с, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Valve заявляет о возможности запуска игр в разрешении 4K, однако, учитывая относительно скромные характеристики, потребуется активное использование технологии FSR. Новинка поставляется с предустановленной SteamOS 3. Габариты мини-ПК составляют 152 x 162,4 x 156 мм, а вес — 2,6 кг. Информация о цене и дате выхода пока не разглашается. Скорее всего, выход консоли стоит ожидать в 2026.